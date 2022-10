Klage gegen Kollegen trägt Früchte: Der Tragiker Modeste gönnt sich, ein BVB-Held zu werden

Der FC Bayern führt im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund mit 2:0 und hat das Duell eigentlich im Griff. Aber dann kommt Anthony Modeste. Der heftig kritisierte Franzose schafft erst ein Tor, vergibt dann bitter und wird trotzdem zum Helden.

Für Anthony Modeste war der Abend eigentlich vorbei. Der Stürmer von Borussia Dortmund, der vom 1. FC Köln auf den letzten Transfermetern als Ersatz für den an Hodenkrebs erkrankten Sebastián Haller abgezockt worden war, war in der 83. Minute des Bundesliga-Topspiels gegen den FC Bayern zum tragischen Helden geworden. Das 2:2 hatte er für sein erst spät aufwachendes Team auf dem Fuß. Doch aus kurzer Distanz traf er nach einer perfekten Flanke des starken Karim Adeyemi den Ball nicht richtig und konnte den am Boden sitzenden Manuel Neuer nicht überwinden. Ein Wahnsinn für den Stürmer, ein Schock für das Stadion.

Es war einfach so richtig auf Temperatur, als die 34-Jährige so bitter vermasselte. Er stolperte (oder so ähnlich) und half dem FC Bayern vorerst wieder in den Sattel. Denn im Dortmunder Schlussgalopp rutschte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aus ihrer souveränen Position. Aber die wilde Fahrt endete nicht. Ganz im Gegenteil. Der BVB drängte nach vorne. Angeführt vom völlig entfesselten Joker Adeyemi. Der Nationalspieler lief wie besessen über die rechte Flanke und täuschte seinen Gegenspieler Josip Stanišić. Und einmal Kingsley Coman, der foulte und Gelb-Rot sah. Das Stadion tobte, der BVB tobte.

Und er hat sich selbst belohnt. Nach 94 Minuten wackelte Jude Bellingham gegen Leroy Sané. Seine Hereingabe verpuffte, aber dieser Angriff führte zum 2:2 (das Endergebnis). Weil die Bayern nicht gut klären, lupfte Adeyemi den Ball aus dem Halbfeld in den Strafraum, wo ihn Nico Schlotterbeck mit einem Zweikampf auf der Außenlinie abwehrte und ihn dann butterweich am langen Pfosten platzierte. Da lauerte … Modeste. Und gnadenlos geköpft. Einfrieren. Was für ein Tor. Was für eine Freigabe. Der „Süden“ eskalierte, der Stürmer rannte und rannte. In einem kurzen Sprint fuhr er seinen Frust und sein Glück aus seinem mächtigen Körper. Eine Dortmunder Heldengeschichte wurde geschrieben. Mit „Modeste“-Gesängen feierten die Fans den Franzosen, dessen euphorische Kinder ihm nach dem Schlusspfiff in die Arme sprangen.

Moukoko wird für die WM empfohlen

Es ist ein Klassiker aller Dinge Geschichte. Eine, die Fußball so liebenswert, so einzigartig macht. Denn die Franzosen kamen als Hoffnungsträger und wurden zum Fremdkörper. Seinen Stammplatz hatte er an Youngster Youssoufa Moukoko verloren. Und der 17-Jährige lieferte jede Menge Argumente, warum sich die neue schwarz-gelbe Sturmhierarchie manifestieren sollte. Im Derby gegen den FC Schalke 04 wurde er zum gefeierten Retter. Schon damals explodierte das Stadion so gigantisch wie an diesem Samstagabend, in dieser 95. Minute, als Modeste sein kleines Dortmunder Märchen schrieb. Als er Grüße an seine Kritiker schickte. Der alte Mann, er kann es immer noch. Wenn er im Strafraum richtig versorgt wird. Und genau das hatte er mit seinen Kollegen zu dem Thema gemacht. Wie er bei Sky verriet. „Ich werde es nicht verschweigen: Ich habe mich unter der Woche ein bisschen beschwert. Wir kreuzen nicht genug.“

Gesagt, getan. Aber noch kein Erfolg bei mir. „Jetzt wäre ich vielleicht überrascht gewesen – aber ich sollte nicht überrascht sein“, gab Modeste seinen Fauxpas zu. „Am Ende habe ich an mich geglaubt, wer sonst würde das tun?“ Die Fans ließen ihn nicht im Stich. Nicht verspottet. Sie haben vielleicht geahnt, dass in diesem Spiel noch etwas gehen könnte. Über Adeyemi. Über Flanken. Über Modest. Moukoko konnte nicht mehr anders, er saß draußen. Er, der Dosenöffner, um aufzuholen. Mit einem sehr feinen Pass, ausgerechnet von Modeste, warf er den Ball an Manuel Neuer vorbei. Es war sein drittes Saisontor. Gemeinsam mit Bremens Niclas Füllkrug bietet er dem Bundestrainer zunehmend eine WM-Alternative in der Problemzone des Sturmzentrums. Und bei Borussia? Gibt es möglicherweise eine doppelte Führung?

Der BVB war an diesem Abend nicht die bessere Mannschaft. Aber das war nicht die Priorität. Nach dem jüngsten Patzer beim 1. FC Köln sprang das ewige Mentalitätsthema mit einem lauten Hurra aus dem Giftschrank. Es sollte schnell nachgeholt werden. Und so hat der BVB hart und körperlich in dieses Duell hineingearbeitet. Gelbe Karten gab es für die Bayern, aber auch Dortmund stürzte in die Zweikämpfe. Zum einen sah Jude Bellingham Gelb. Er hatte den Ball gespielt, war fassungslos und fortan in seinem Spiel deutlich gehemmter als sonst. Das war nicht gut für Borussia. Was ihr aber gut tat: Schiedsrichter Deniz Aytekin ließ den Engländer kurz vor der Pause vom Platz. Bellingham hatte Alphonso Davies ins Gesicht getreten. Ungewollt, aber kraftvoll. Der Außenverteidiger des FC Bayern musste mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Nagelsmann wetterte dagegen, Davies gegen den Kopf zu treten

Trainer Nagelsmann war alles andere als glücklich. „Wenn ich mich recht erinnere, hatten wir vor vier Monaten ein Training. Wenn du einen Spieler mit einem hohen Fuß ins Gesicht triffst, ist das eine direkte Rote Karte. Ich weiß nicht, ob das andere Regeln waren. Da gibt es nicht viel zu diskutieren.“ „Ob absichtlich oder nicht, er tritt ihm ins Gesicht. Das ist nicht Gelb, das ist eine Rote Karte. Aber es ist definitiv Gelb“, schimpfte er bei Sky. Es war definitiv eine Schlüsselszene. Die Bayern ersetzten Davies durch Stanišić. Und er war überwältigt.

Edin Terzic kämpfte derweil mit seinen Gefühlen. Der BVB-Trainer hatte nach dem 2:2 feuchte Augen. Anscheinend ging ihm etwas durch den Kopf. Etwas Wichtigeres als Fußball. „Ich habe mich gefreut, das hat man am Tor gemerkt. Für mich persönlich war es keine einfache Woche, ich war sehr emotional. Ich möchte bitte nicht darüber reden. Da kamen ein paar Gefühle hoch“, sagte er weiter Sky und steuerte dabei den Fokus auf das Spiel. „Ich freue mich, dass wir den Leuten zeigen konnten, dass wir das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Es ist nicht einfach, besonders wenn man mit 0:2 hinten liegt. Am Ende haben wir diesen Punkt verdient, weil wir alle unten waren Ich würde mich über eine Mentalitätsfrage freuen.“ In Dortmund begann an diesem Abend alles Gute mit „M“-Mentalität, Moukoko und Modeste.