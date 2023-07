New York

CNN

—



Die US-amerikanischen Jungferninseln fordern von JPMorgan Chase eine Strafe und Abschöpfung in Höhe von 190 Millionen US-Dollar und fordern die Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Menschenhandel in ihrem laufenden Verfahren, in dem behauptet wird, die Bank habe von der Sexhandelsoperation des in Ungnade gefallenen Finanziers Jeffrey Epstein finanziell profitiert und verdächtige Finanzaktivitäten nicht gemeldet.

Die Regierung der Jungferninseln sagte in einem Gerichtsverfahren, sie wolle außerdem, dass JPMorgan Chase einen unabhängigen Compliance-Berater einsetzt, um Menschenhandel zu verhindern und seine Geschäfts- und Compliance-Funktionen zu trennen.

Epstein wurde 2019 tot in einer Gefängniszelle aufgefunden, was später als Selbstmord eingestuft wurde; Sein Tod kam, bevor er wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen vor Gericht gestellt werden konnte. Die Aufklärung seiner mutmaßlichen Taten, der rechtlichen Folgen und der Auswirkungen auf Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt wird seitdem fortgesetzt.

JPMorgan sollte auch „die Grundursachen für das Scheitern der Bank in ihrer Bankbeziehung mit Jeffrey Epstein analysieren und die verpassten Gelegenheiten identifizieren, seine kriminellen Aktivitäten zu melden“, sagte das Justizministerium der Jungferninseln in einer Erklärung.

Doch die Bank war anderer Meinung.

„Dieses Dokument spiegelt nicht die Art von Vergleichsgesprächen wider“, sagte ein Sprecher von JPMorgan Chase. „Die Theorien des USVI zu fehlgeleiteten Schadensersatzansprüchen sind nicht fundiert und werden von JPM vor Gericht angefochten.“

Die von den Jungferninseln geforderten Richtlinien würden JPMorgan daran hindern, Bankkonten ohne grundlegende Kundendaten zu eröffnen, und „die Beteiligung von Mitarbeitern mit persönlichen Beziehungen zu Kunden an Entscheidungen im Zusammenhang mit der Bindung dieser Kunden verbieten“, hieß es in einer Pressemitteilung der Regierung.

Die Regierung der Jungferninseln argumentierte, dass JPMorgan Chase Epstein als Mandant einer genaueren Prüfung hätte unterziehen sollen, nachdem er 2008 in Florida ein Schuldgeständnis wegen Prostitution mit einem Minderjährigen eingereicht hatte.

Das Justizministerium der Jungferninseln reichte am Freitag beim US-Bezirksgericht im südlichen Bezirk von New York einen Schriftsatz ein.

Im Juni erklärte sich JPMorgan Chase bereit, 290 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine Sammelklage von Jeffrey Epsteins mutmaßlichen Opfern sexuellen Missbrauchs beizulegen, die der Bank vorwarfen, den Sexhandel durch den verstorbenen Finanzier ermöglicht zu haben, als dieser Kunde war.

Die Regierung der Jungferninseln reichte im Dezember 2022 eine eigene Klage gegen JPMorgan Chase ein.

„Über mehr als ein Jahrzehnt war sich JPMorgan ganz klar darüber im Klaren, dass es die Bundesvorschriften in Bezug auf Konten im Zusammenhang mit Epstein nicht einhielt, was durch seine zu geringen und zu späten Bemühungen bewiesen wurde, nachdem Epstein wegen des Vorwurfs des Sexhandels auf Bundesebene verhaftet worden war, und kurz nach seinem Tod. als JPMorgan (JPM) Bundesgesetze verspätet einhielt“, heißt es in der Klageschrift der Generalstaatsanwältin der US-amerikanischen Jungferninseln, Denise George.

In der Klage wurde außerdem behauptet, dass „Menschenhandel das Hauptgeschäft der von Epstein bei JPMorgan geführten Konten war“.

Als er starb, wartete Epstein auf seinen Prozess wegen der Anklage des Bundes, in der ihm vorgeworfen wurde, von 2002 bis 2005 in seiner Villa in Manhattan und auf seinem Anwesen in Palm Beach einen Sexhandelsring betrieben und angeblich Mädchen im Alter von 14 Jahren für Sex bezahlt zu haben.

Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, bestritt, von internen Überprüfungen von Epsteins kriminellem Verhalten und seinem Konto bei der Bank gewusst zu haben, als diese in den Zeugenaussagen für die Klage stattfanden.

Ein JPMorgan-Sprecher sagte zu der Aussage: „Hätte das Unternehmen geglaubt, dass er in eine laufende Operation zum Sexhandel verwickelt wäre, wäre Epstein nicht als Mandant übernommen worden.“ „Im Nachhinein bedauern wir, dass er jemals Kunde war“, heißt es in einer früheren Erklärung gegenüber CNN.

Der Prozess soll am 23. Oktober beginnen.