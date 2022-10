Klage eingereicht, um die Überwachung von Briefkästen in Arizona durch die Bürgerwehr zu stoppen

CNN

—



Das Arizona-Kapitel der League of Women Voters reichte am späten Dienstag beim Bundesgericht eine Klage gegen Gruppen und Einzelpersonen ein, von denen sie sagen, dass sie sich verschworen haben, um die Wähler in Arizona durch eine koordinierte Anstrengung einzuschüchtern, die als „Operation Drop Box“ bekannt ist.

Die Klage wurde im Namen der Liga beim US-Bezirksgericht für den Bezirk Arizona von einer Gruppe namens Protect Democracy eingereicht. Es ist die zweite kürzlich bei einem Bundesgericht eingereichte Klage gegen das Verhalten von Personen – von denen einige bewaffnet sind – die Wähler an Wahlurnen in Arizona abgesteckt und gefilmt haben.

In der Klage wird behauptet, dass das Verhalten gegen das Stimmrechtsgesetz und ein anderes Bundesgesetz verstößt, das Verschwörungen zur Einschüchterung von Wählern verbietet. Sie strebt einen Gerichtsbeschluss an, der die Angeklagten daran hindert, „Wähler weiter einzuschüchtern oder anderweitig gegen das Gesetz zu verstoßen“.

In der Klage argumentiert die Liga, dass das Verhalten von Personen, die Briefkästen in den Grafschaften Yavapai und Maricopa überwacht haben, Teil eines „eskalierenden Schemas der Einschüchterung und Belästigung von Wählern in Arizona“ ist, das das Recht der Wähler untergräbt, ihre Stimmzettel „frei“ abzugeben vor Einschüchterung, Bedrohung oder Nötigung.“

Die Stimmrechtsorganisation behauptet, dass die Lions of Liberty LLC und das Yavapai County Preparedness Team – zwei Gruppen, von denen die Liga behauptet, dass sie mit den Oath Keepers of Yavapai County verwandt sind – zusammen mit einer Gruppe namens Clean Elections USA „aktiv geplant, Koordinierung und Rekrutierung für weit verbreitete Kampagnen zur Überwachung und Einschüchterung von Wählern in Arizona an Wahlurnen und zur grundlosen Anschuldigung – entweder direkt oder indirekt – des Wahlbetrugs und zur Verbreitung falscher Informationen über rechtsgültige Formen der Wahl.“

Ein Beamter des Bereitschaftsteams des Landkreises Yavapai lehnte es ab, sich zu der Klage zu äußern, als er am Dienstag von CNN erreicht wurde. Ein Anwalt von Clean Elections USA reagierte nicht sofort auf die Anfrage von CNN. CNN hat sich auch über die Website der Gruppe an Lions of Liberty gewandt.

Die Klage stellt fest, dass das Verhalten der Bürgerwehren – von denen einige Masken und taktische Ausrüstung getragen haben – anscheinend von dem entlarvten Film „2000 Mules“ inspiriert ist, der die rechte Verschwörungstheorie dieser sogenannten „Wahl“ vorantrieb Mules“ haben bei der letzten Wahl illegal mehrere Stimmzettel an Dropboxen abgegeben. Die Klage stellt fest, dass der Film „von Experten rundweg diskreditiert wurde“ und „Bilder von unschuldigen Wählern enthält, die rechtmäßig ihre Stimmzettel abgeben“, um „eine gefährliche Verschwörungstheorie zu verbreiten“.

Leute, die die Wahlurnen abstecken, argumentierte die Liga, verbreiten auch die Lüge, dass Arizonier gegen das Gesetz verstoßen, wenn sie einen Stimmzettel für eine andere Person hinterlegen – obwohl das staatliche Gesetz es Haushaltsmitgliedern, Betreuern und Wahlbeamten tatsächlich erlaubt Helfen Sie den Wählern, indem Sie ihre Stimmzettel für sie abgeben.

In der Klage wird behauptet, dass Lions of Liberty und das Bereitschaftsteam des Landkreises Yavapai an „einer weit verbreiteten Kampagne zur Überwachung aller Briefkästen im Landkreis Yavapai, zum Filmen von Wählern und zum anschließenden Melden von Wählern, die mehrere Stimmzettel abgeben, an die Strafverfolgungsbehörden beteiligt sind“. Das Programm beinhaltet die Aufforderung an „Patrioten“, Schichten zu übernehmen, um alle Briefkästen im Landkreis zu überwachen und Fotos von jedem Wähler zu machen, der mehr als einen Stimmzettel hinterlegt, sowie Fotos von seinem Auto und seinen Nummernschildern, und dann ihre Ergebnisse zu melden der Sheriff des Landkreises Yavapai.

Die Liga behauptet, dass Clean Elections USA und ihre Gründerin Melody Jennings eine landesweite Kampagne namens „Dropbox Initiative 2022“ organisiert haben, um Wähler zu überwachen und zu schikanieren – ein Programm, das darauf abzielt, „Wähler grundlos zu beschuldigen, ‚Maultiere‘ zu sein, und sie zu ‚doxen‘ ihre persönlichen Daten online öffentlich preiszugeben“, heißt es in der Klage.

Anfang dieser Woche beantragten eine Vereinigung für Rentner und eine Organisation für Latino-Wähler eine einstweilige Verfügung gegen Clean Elections USA und ihre Gründerin Melody Jennings, die behauptete, sie würden eine Kampagne zur Einschüchterung von Wählern in Arizona koordinieren. In der Klage wurde behauptet, dass Clean Elections USA mit Vorfällen in der Nähe von Wahlurnen in Arizona gegen Bundesgesetze verstoßen habe. Diese Klage verwies auf drei Beschwerden, die von Wählern bei Wahlbeamten im Bundesstaat eingereicht wurden.

Der Außenminister von Arizona hat diese und mehrere ähnliche Einschüchterungsbeschwerden an das US-Justizministerium weitergeleitet.

Die beiden Gruppen, die Arizona Alliance for Retired Americans und Voto Latino, fordern die einstweilige Verfügung und eine einstweilige Verfügung, die die Angeklagten daran hindern würde, „sich in Sichtweite von Briefkästen zu versammeln; das Verfolgen, Fotografieren oder anderweitige Aufzeichnen von Wählern oder potenziellen Wählern, von Personen, die Wählern oder potenziellen Wählern helfen, oder von deren Fahrzeugen an oder in der Nähe eines Briefkastens; und von der Schulung, Organisation oder Anweisung anderer, diese Aktivitäten durchzuführen.“