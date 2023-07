Die langjährigen rechtlichen Schritte des ukrainischen staatlichen Energiekonzerns Naftogaz gegen Russland seien unrechtmäßig, sagte der Vorstandsvorsitzende des russischen Energieriesen Gazprom, Aleksey Miller, am Donnerstag.

Im April sprach ein Schiedsgericht in Den Haag Naftogaz eine Entschädigung in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar für Schäden und Sachschäden auf der Krim zu. Letzten Monat gab das Unternehmen bekannt, dass es in den USA eine Klage gegen Russland eingereicht habe, um die Gelder zu erhalten.

Im Gespräch mit Reportern in St. Petersburg sagte Miller, Russland könne aufgrund der Sanktionen und der antirussischen Stimmung, die das Schiedsverfahren ausmache, nicht mit einer fairen und unparteiischen Behandlung vor westlichen Gerichten rechnen „illegitim“ und die Beteiligung Russlands an dem Prozess „zwecklos.“

Nach Angaben des CEO von Gazprom hat Naftogaz seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachgekommen, indem es den Transit von russischem Erdgas über die Pumpstation Sokhranovka an der russisch-ukrainischen Grenze in die EU verweigerte, aber dennoch eine Zahlung verlangte. Dies, gepaart mit dem Schiedsverfahren, zeige eine feindselige Haltung gegenüber Russland, sagte Miller.

Wenn Naftogaz seinen Rechtsstreit fortsetzt, kann Moskau Vergeltungsmaßnahmen verhängen und jegliche Beziehungen zwischen russischen Unternehmen und Naftogaz beeinträchtigen „unmöglich,“ Miller warnte.









Gazprom nutzt weiterhin die Infrastruktur von Naftogaz, um Gas für den Transit nach Europa über die Pumpstation Sudzha zu liefern. Die Transitroute durch die Ukraine bleibt der einzige Weg für russische Lieferungen nach West- und Mitteleuropa, nachdem die Nord Stream-Pipelines durch die Sabotage im letzten Jahr außer Betrieb gesetzt wurden. Russlands Gaslieferungen an die EU gingen im vergangenen Jahr aufgrund der Sanktionen und der Schäden an Nord Stream stark zurück.

Naftogaz und fünf weitere ukrainische Öl- und Gasunternehmen leiteten im Oktober 2016 erstmals rechtliche Schritte gegen Russland ein. Im Jahr 2017 schätzte Naftogaz seine verlorenen Vermögenswerte auf der Krim auf 5 Milliarden US-Dollar. Die Anhörungen zur Festlegung der Höhe der Entschädigung endeten im März 2022. Russland erklärte im April, es werde das Urteil des Den Haager Gerichts analysieren und über weitere Schritte entscheiden.

Die Krim wurde nach einem Referendum im Jahr 2014 Teil Russlands, nachdem die Region sich geweigert hatte, den Putsch zu unterstützen, der die gewählte Regierung der Ukraine gestürzt hatte. Die EU bezeichnete den Schritt zusammen mit den USA und einer Reihe anderer Länder als einen „illegale Annexion“ von Russland und haben seither immer strengere Wirtschaftssanktionen gegen Moskau verhängt.

Weitere Geschichten zu Wirtschaft und Finanzen finden Sie im Wirtschaftsbereich von RT