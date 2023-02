Als je Wednesday, Tim Burton’s Addams Family spin-off op Netflix hebt gezien, misschien wel merk dat je Wednesday Addams mist en de rest van haar excentrieke clan. Gelukkig is er genoeg Addams Family-voer om je te helpen tot seizoen 2 van de monsterhit.

De geschifte familie die is ontstaan ​​met de New Yorker-tekenfilms van Charles Addams is al meer dan 50 jaar een hoofdbestanddeel van de popcultuur en verschijnt in tv-shows, films, videogames, stripboeken, een musical met Nathan Lane en Bebe Neuwirth en natuurlijk , heel veel koopwaar. Niet alle Addams-capriolen die in de loop der jaren op het scherm verschenen, zijn nu beschikbaar om te streamen, maar deze wel.

The Addams Family (klassiek tv-programma uit 1964-1966)

Knip met je vingers. Dit is de iconische tv-serie die oorspronkelijk op ABC werd uitgezonden en die Morticia, Gomez, Wednesday, Pugsley, Fester, Lurch en loyale onstoffelijke hand Thing overal in huiskamers brengt. Het liep twee seizoenen en was het begin van een lange reeks Addams-familie-entertainment.

Addams Family (tekenfilmserie uit 1973-1975)

Kinderen die in de jaren ’70 zijn opgegroeid, zullen zich deze tekenfilm van Hanna-Barbera Productions op NBC herinneren. Het nam de onconventionele Addamses mee op een cross-country roadtrip, en ze veroorzaakten vrijwel overal chaos.

Halloween met de New Addams Family (tv-special uit 1977)

De cast van de originele show – John Astin, Carolyn Jones, Ted Cassidy, Jackie Coogan, Lisa Loring en Ken Weatherwax – komen samen voor deze viering van griezelige shenanigans. Bekijk de volledige aflevering hieronder op YouTube of bekijk hem op Prime Video.

De familie Addams (film uit 1991)

In deze film spelen Anjelica Huston als matriarch Morticia Addams en Raul Julia als haar liefhebbende echtgenoot Gomez. Een jonge Christina Ricci – die in Netflix’s Wednesday verschijnt als een “normie” Nevermore Academy-slaapzaalmoeder – schittert als dochter Wednesday, met Jimmy Workman als Pugsley. Christopher Lloyd speelt Fester, de griezelige maar lieve lang verloren gewaande oom van de familie terug uit de Bermuda Driehoek.

Addams Family Waarden (film uit 1993)

Broers en zussen Wednesday en Pugsley Addams zijn niet al te blij met de komst van het nieuwe broertje Pubert in dit vervolg op The Addams Family met dezelfde crew als in de film van twee jaar eerder. Deze keer heeft oom Fester een goudzoekende nieuwe liefde, oppas Debbie, gespeeld door Joan Cusack.

Addams Family Reunion (film uit 1998)

De Addams-clan krijgt een uitnodiging voor een familiereünie, maar al snel wordt duidelijk dat ze met het verkeerde kroost zijn verenigd. Deze inzending in de franchise speelt Tim Curry als Gomez en Darryl Hannah als Morticia.

The Addams Family (animatiefilm uit 2019)

De eerste geanimeerde komedie over de familie Addams verhuist de kleurrijke clan naar de saaie buitenwijken. Het beschikt over de stemmen van Oscar Isaac, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard, Nick Kroll, Snoop Dogg, Bette Midler en Allison Janney.

The Addams Family 2 (animatiefilm uit 2021)

In dit vervolg op de film uit 2019 zijn Morticia en Gomez radeloos dat hun kinderen opgroeien en verslaafd zijn aan ‘schreeuwtijd’. Dus verlaten ze hun spookachtige landhuis en beginnen aan een roadtrip in een Victoriaanse camper voor wat familiebanden. Verwarde avonturen volgen, natuurlijk.