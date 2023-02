Tokio

Japan heeft maandag 5,5 miljard dollar aan humanitaire hulp aan Oekraïne toegezegd, bijna een verviervoudiging van het bedrag dat Tokio aan Kiev heeft beloofd sinds Rusland zijn buurland bijna een jaar geleden binnenviel.

“Japan is in een positie om de wereldwijde inspanningen te leiden om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen de Russische agressie en om een ​​vrije en open internationale orde gebaseerd op de rechtsstaat te handhaven”, zei premier Fumio Kishida maandag.

Tokio had eerder beloofd om Kiev $ 600 miljoen aan financiële hulp en $ 700 miljoen aan humanitaire hulp te sturen, waaronder medische voorraden en voedselhulp. Het sloot zich ook aan bij westerse bondgenoten bij het opleggen van strikte sancties aan Rusland vanwege zijn invasie.

Afgelopen zomer zei Kishida in een toespraak dat de Russische invasie een waarschuwing was dat “Oekraïne vandaag morgen Oost-Azië kan zijn” – en hij herhaalde die taal maandag.

“De agressie van Rusland tegen Oekraïne is niet alleen een Europese aangelegenheid, maar een uitdaging voor de regels en principes van de hele internationale gemeenschap”, zei hij.

Hij voegde eraan toe dat Japan wordt geconfronteerd met de “meest ernstige” veiligheidsomgeving sinds de Tweede Wereldoorlog, daarbij verwijzend naar het groeiende nucleaire raketprogramma van Noord-Korea en “pogingen om eenzijdig de status-quo met geweld in de Oost- en Zuid-Chinese Zee te veranderen.”

Kishida noemde geen details, maar Tokio ziet zichzelf steeds meer op gespannen voet staan ​​met Peking over eilanden die door zowel Japan als China worden opgeëist in de Oost-Chinese Zee. Ondertussen hebben Kishida en andere Japanse functionarissen eerder gezegd dat vrede over de Straat van Taiwan van extreem belang is voor de veiligheid van Japan.

Eind vorig jaar kondigde Kishida een grote verhoging van de Japanse militaire uitgaven aan en het voornemen van Tokio om langeafstandswapens aan te schaffen om bedreigingen voor de Japanse veiligheid tegen te gaan.

Kishida kondigde maandag ook aan dat hij vrijdag een online top van G7-leiders zal organiseren met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, de eerste verjaardag van de invasie van Moskou en voorafgaand aan de jaarlijkse G7-top in Hiroshima in mei.

De Japanse leider zei dat Hiroshima een geschikte locatie was voor de top, aangezien de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog de locatie was van een atoombom en de invasie van Moskou door Moskou nieuwe nucleaire angsten oproept.

“Door de acties van Rusland wordt de wereld nu geconfronteerd met een reële dreiging van kernwapens”, zei Kishida. “Het is belangrijk om de realiteit van de atoombombardementen aan de wereld over te brengen, inclusief de G7-leiders, als uitgangspunt voor alle inspanningen voor nucleaire ontwapening.”