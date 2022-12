Kirstie Alley mit 71 Jahren gestorben

Kirstie Alley starb nach Angaben ihrer Familie nach einem „Kampf gegen den Krebs“. Sie war 71.

„Wir sind traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere unglaubliche, wilde und liebevolle Mutter nach einem erst kürzlich entdeckten Kampf gegen Krebs gestorben ist“, heißt es in einer Erklärung ihrer Kinder auf ihrem offiziellen Twitter-Account.

„Sie war von ihrer engsten Familie umgeben und hat mit großer Kraft gekämpft, was uns die Gewissheit ihrer unendlichen Lebensfreude und aller bevorstehenden Abenteuer hinterlassen hat.“

„So ikonisch sie auf der Leinwand auch war, sie war eine noch erstaunlichere Mutter und Großmutter. Wir sind dem unglaublichen Team von Ärzten und Krankenschwestern im Moffitt Cancer Center für ihre Fürsorge dankbar.

„Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter, ihrer Kinder, Enkelkinder und ihrer vielen Tiere, ganz zu schweigen von ihrer ewigen Freude am Schaffen, waren beispiellos und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es getan hat.“

Die Erklärung endete mit den Worten: „Wir danken Ihnen für Ihre Liebe und Ihre Gebete und bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Immer mit Liebe, True und Lillie Parker.“

Der „Drop Dead Gorgeous“-Star hinterlässt ihre beiden Kinder, Sohn William und Tochter Lillie. Ihre beiden Kinder adoptierte sie mit ihrem Ex-Mann Parker Stevenson.

Alley erhielt einen Emmy Award und einen Golden Globe Award für ihre herausragende Rolle als Rebecca Howe in der Sitcom „Cheers“ aus den späten 80ern, in der auch Ted Danson, Shelley Long, Woody Harrelson und Rhea Perlman mitspielten.

Sie war auch dafür bekannt, auf der Leinwand zu spielen, mit Rollen in „Star Trek II: The Wrath of Khan“, „Summer School“, „Look Who’s Talking“, „It Takes Two“ und „For Richer or Poorer“.