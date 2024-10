Status: 09.10.2024 11:08 uur

In Duitsland wordt er veel stürmisch en nass gemaakt. Ex-hurrikan „Kirk“ brengt op zichzelf een nieuwe nacht. De temperaturen bleven na de storm mild.

Regen, Sturm en verenigd Orkanböen: In Teilen Deutschland, de komende nacht van de Duitse Waterdienst (DWD) wegen van de ex-orkanen „Kirk“ unemütlich. De temperaturen blijven mild rond de 20 graden.

„We kijken uit naar de toekomst in Flachland voor alle zuidoostelijke lijnen van de Eifel naar Mecklenburg. Auf den Bergen kan tijdens de Orkanböen geben zijn“, aldus Martin Jonas van DWD.

Ein Sturm zie auf

De situatie in het Noorden en het Westen, maar ook in het Zuiden en het Midden-Oosten, werd zwaar getroffen. In de twee nachten woon je in het zuidwesten met een zonnige hemel op een afstand van 85 kilometer.

Laut-meteorologen kunnen deze op grotere hoogten of op sterke hoogten vinden. Zo kon ik in het hoge zwarte woud hoogten van 115 kilometer bereiken.

Starke Schauer

Dit Sturmtief brengt veel regen met zich mee, in de Nordwesten des Landes waardoor deze langer aanhoudt. In het Westen sinds de Tag met de Gewittern zu rechnen. De DWD rechts voor Saarland in de Eifel en in het Bergland met een inhoud van 90 liter binnen 24 uur.

Ehemaliger Hurrikan

„Kirk“ was een overgang van de Atlantis naar een studie in Categorie 3. Mittlerweile is een ehemaligere Hurrikan: Lediglich die Reste ontmoet ons hier met storm en regen.