Status: 30.09.2024 15:46 Uhr Maandagochtend komt er een Afghaanse vluchteling uit een Hamburger Kirchenasyl. Het beste wat de interne inhoud van NDR 90.3 en de resultaten zijn, is voor het eerst sindsdien.

Beamtinnen en Beamte der Polizei en Mitarbeitende des Amts für Migration holten de 29-jarige Afghanen uit Morgen aus dem Kirchenasyl in Bergedorf ab. Dort ontmoette August Schutz in de katholieke Sint-Elisabethkerk. Dit is de naam van Daniel Schaefer, spreker van binnenlandse zaken, dat is de eerste persoon, dat hij een vluchteling is in Hamburg en dat zijn kerk zal worden geaccepteerd.

Asylantrag in Schweden abgelehnt

In 2015 kwam er een einde aan de oorlog van de jonge Afghanen in Zweden. Dort verklaarde dat er een Asylantrag is. Daarna wordt u ontslagen, verblijft u in Hamburg en wordt u opgenomen in een asiel. Het huidige Federale Bureau voor Migratie (BAMF) staat open voor de wet, wij zijn juridisch gebonden aan de Europese Unie. Daraufhin zoals de Mann Schutz in Kirchenasyl. Het signaal werd serieus genomen en het hart van het individu werd getroffen en het was verdwenen.

Erzbischof: ‚Bruch des Kirchenasyls baart mij misschien zorgen‘

Als u zich in de Afghaanse Flüchtling bevindt, is het goed om te weten hoe het werkt. „Der Bruch des Kirchenasyls mich sehr getroffen“, zei de Hamburger Erzbischof Stefan Heß, uw Räumung eines Kirchenasyls bedeute für all eine große Belastung. In Hamburg heb je de Innenbehörde aktuell 72 Fälle von Kirchenasyl.

Beim Kirchenasyl handelt op zichzelf met een grensoverschrijdend fokprogramma tussen de BAMF en de Kerk. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat de medische dossiers voor veilige bewaring in het asiel beschikbaar zijn. De BAMF is het ultieme succes van de val en het einde van het individuele, humanitaire hart.