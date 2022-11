Kirchen in der Energiekrise: Warm anziehen zum Gottesdienst

Stand: 20.11.2022 07:49 Uhr

Keine Außenbeleuchtung und eine maximale Raumtemperatur von zwölf Grad: Auch die Kirchen müssen Energie sparen. Teilweise werden auch Leistungen kombiniert. Dies hat auch einen positiven Nebeneffekt.

Sonnenstrahlen spiegeln sich auf den Holzbänken der Kirche St. Josef in St. Ingbert im Saarland. Die neugotische Kirche aus dem späten 19. Jahrhundert wirkt menschenleer noch pompöser als mit Gläubigen. Seit Beginn der Heizperiode finden in der Kirche keine Gottesdienste statt. Das Bistum Speyer hatte bereits im August eine Handlungsempfehlung veröffentlicht, die einzelne Kirchengemeinden ermutigt, über Energiesparkonzepte nachzudenken. Unter anderem wird empfohlen, Kirchen nicht mehr von außen zu beleuchten.

Teil der Empfehlung ist, pro Gemeinde nur eine Kirche mit maximal zwölf Grad Celsius zu beheizen. Alle anderen Kirchen sollten soweit abkühlen, dass gerade keine Frostschäden entstehen. Der Richtwert liegt bei sechs Grad Celsius.

Eine statt sieben Kirchen

Eine ähnliche Handlungsempfehlung kommt vom Bistum Trier. Dort sollen maximal zwei Kirchen beheizt werden. In einzelnen Gemeinden wird ein rollierendes System eingesetzt, sodass die Kirchen abwechselnd beheizt werden. Sonst, so wurde befürchtet, könnten nicht mehr alle Mitglieder der Community erreicht werden. Andere Pfarreien haben Gottesdienste ins Pfarrhaus oder in die Sakristei verlegt, weil das Heizen dort weniger Energie verbraucht. Gläubigen wird allgemein empfohlen, sich warm anzuziehen.

In der Pfarrei St. Ingobertus in St. Ingbert führten die Vorgaben des Bistums Speyer dazu, dass Gemeinderat und Verwaltungsrat die Gottesdienste aus sieben Kirchen, darunter der Josefskirche, zu einer – der Alten Kirche St. Engelbert in der Fußgängerzone – zusammenfassten Zone. Es ist das älteste und von den Gläubigen in der Pfarrei am meisten akzeptierte, sagt Pater Daniel Zamilski. Zudem ist es zentral gelegen und von allen Seiten gut zu erreichen.

Einsparungen waren überfällig

Doch was aus der Not geboren wurde, ist in vielen Kirchengemeinden längst überfällig. Die Einnahmen aus Kirchensteuern sind seit Jahren rückläufig. Auch ohne Ukrainekrieg und Energieknappheit haben sich die Diözesen harte Sparmaßnahmen auferlegt. So hat die Kirchengemeinde St. Ingobertus in St. Ingbert in diesem Jahr ein Baukonzept verabschiedet, wonach in naher Zukunft nur noch zwei Kirchen sonntags genutzt werden. Auch viele Pfarrheime bleiben geschlossen. Mittelfristig will sich die Kirchengemeinde auch von einigen Gebäuden – sogar Kirchen – trennen.

Die wirtschaftlichen Gründe für die Bündelung von Leistungen liegen auf der Hand. Pastor Zamilski fügt hinzu, dass es auch ökologische Gründe für das Sparen gibt. Die Kirche erhebt den Anspruch, die Schöpfung zu bewahren. Auch deshalb kann sie nicht so weitermachen wie bisher und muss künftig ressourcenschonender arbeiten.

Weniger und vollere Kirchen

Auch wenn in den zuständigen Räten nicht alle mit den Plänen zufrieden sind, sind sich doch alle einig, dass sie notwendig sind. Und wie kommt das alles bei den Gläubigen an, die jetzt womöglich deutlich länger anreisen müssen, um in die Kirche zu gehen? Die Kirchgänger seien besonders verständnisvoll für die Energiesparmaßnahmen, beobachtet Pastor Zamilski. Die Gläubigen bleiben wochentags lieber zu Hause. Aber das ist sowieso nur eine kleine Gruppe. An Sonn- und Feiertagen hingegen gehen die Gläubigen gerne ein paar Meter mehr, um dem Gottesdienst beizuwohnen.

Schließlich sieht Zamilski auch einen ganz entscheidenden Vorteil in der Zusammenführung der Dienste – und der dürfte alle Nachteile aufwiegen. Nämlich, dass die Kirchen, die offen bleiben, jetzt wieder voller sind. Abendmahl wird eigentlich immer in der Kirche gefeiert, was nichts anderes als Gemeinschaft bedeutet. Diese Gemeinschaft entsteht wieder, wenn sonntags nicht in vielen Kirchen verstreute Kleingruppen, sondern wieder 200 Menschen in einer Kirche zusammen singen.