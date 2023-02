Ab heute beraten sich die katholischen Bischöfe Deutschlands in Dresden – es geht unter andersem um die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in ihrer Kirche. Foto

De katholische kerk in Deutschland is een van de belangrijkste punten van de wereld – maar de Vatikan is kritisch over de hervormingen. In Dresden versuchen die Bischöfe nun, sich untereinander abzustimmen.

In einer brisanten kirchenpolitischen Situation come die katholischen Bischöfe heute in Dresden zu ihrer Frühjahrs-Vollversammlung sistersammen. De Vierdaagse Treffen steht vor allem im Zeichen des Reformprozesses Synodaler Road, den die Deutsche Bischofskonferenz seit 2019 gemeinsam mit them Zentralkomitee der Deutschen Katholiken (ZdK) organiseert.

Die angestrebte Erneuerung umfassst vier Themengebiete: die Stellung der Frau in de kerk, de katholische seksuele moraal, de verplichte naleving van de priester (Zoliebat) en de gang met macht. Bei einer Synodalversammlung Anfang März in Frankfurt/Main soll der Prozess zu seinem vorläufigen Abschluss werden gebracht.

Reihen sollen waren schlossen

Die Bischöfe wollen sich in ihren nicht öffentlichen Sitzungen in Dresden auf diese Synodalversammlung vorbereiten and wohl auch ein Meinungsbild für die in Frankfurt anstehenden Abstimmungen erstellen. “Die Bischöfe waren auf ihrer Vollversammlung versuchen, die Reihen zu schließen sich sich zu den noch zu verabschiedenden Papieren auf der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges zu verhalten”, aldus de Kirchenrechtler Thomas Scheller van de Deutschen Presse-Agentur.

Een minderheid van de Bischöfe van de Kölner Kardinaal Rainer Maria Woelki lehnt die Reformen ab. Aber au der Vaticaan hat seinen Widerstand dagegen deutlich gemacht, zuletzt in immer schärferen Formulierungen. Dus volgens de Vatikan dagegen, dass die Deutsche Bischofskonferenzzusammen mit dem ZdK ein permanents nieuwe Entscheidungsgremium gründet, den Synodalen Rat. Die Bischöfe wollen aber dennoch daran festhalten.

De hervormingsbeweging zal Entschlossenheit mehr

“Die römischen Verbotsandrohungen zijn eindrucken die größere und reformbereite Gruppe der deutschen Bischöfe angesichts der intellektuellen Schlichtheit der römischen Schreiben nicht”, zei Kirchenrechtler Schüller. Christian Weisner von der Reformbewegung “Wir sind Kirche” appellierte en die Bischöfe, die Reformen entschlossen voranzutreiben “statt an überholten Kirchenbildern und Wahrheiten festzuhalten”.

Die Bischöfe sprechen in Dresden auch über die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Voor het Landgericht Köln kreeg het Schmerzensgeld-Klage een hoger bedrag van 750.000 euro. Sollte er sich damit durchsetzen, müsste die Kirche waarschijnlijk zou willen weten hoe hier Beträge auszahlen als bisher. De hervormingsbeweging Maria 2.0 kritisierte in een van de offensieve korte periodes van de meest recente benadering, maar een enkele Bistümer die niet tot in de kleinste details is teruggevonden tijdens het uitvoeren van acties met Missbrauchsvorwürfen in Auftrag gegeben hätten.

