Nach einem Tattoo-Gottesdienst des Bistums Osnabrück ließen sich einige Menschen in der Kirche kostenlos ein christliches Tattoo stechen. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion in der St.-Johannis-Kirche in Osnabrück wollte das Bistum die Menschen neugierig auf den Glauben und die katholische Kirche machen. „Wenn der Glaube unter die Haut geht“ war das Motto des Tages. Gefördert wird das Projekt vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken.

„Tattoos sind nicht nur Schmuck oder Accessoires“, sagte Martina Kreidler-Kos, Leiterin der Seelsorgeabteilung im Bistum Osnabrück, vor dem Gottesdienst der Deutschen Presse-Agentur. „Mit Tattoos sind Erlebnisse verknüpft, etwa Trauer oder Verbundenheit, also Lebensgeschichten. Darüber wollen wir einen Dialog anstoßen.“

Zeichen der Verbindung zur Spiritualität

Die 56-jährige promovierte Theologin ließ sich zudem ihr erstes Tattoo stechen – das Taufkreuz als Symbol ihrer Verbundenheit mit der Spiritualität der Franziskaner. „Ich trage dieses Symbol immer als Schmuckstück, kenne es also gut und freue mich nun, dass es mir unter die Haut geht“, sagte sie unmittelbar vor der Tätowierung in der Kirche.

RND/dpa