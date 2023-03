“Wat we laten zien, door de video, is dat we zo geprogrammeerd zijn om te geloven dat er maar twee keuzes zijn voor alles, dat de andere kant onze vijand is, dat elke gebeurtenis in de wereld gezien moet worden door blauw of rood. bril’, zei Kinzinger in een interview. “En we zeggen dat er een heel andere manier is.”

Hij zei dat de uitrol van de landelijke campagne, die tv-, digitale, billboard- en guerrillamarketing omvat, uitgaven van bijna “een kwart miljoen (dollar) of meer” met zich mee zal brengen. Er worden ook kortere versies van de video getoond.

En als voorbeeld van wat Kinzinger omschreef als ‘performance art’, zijn er mensen gespot rond Capitol Hill die de geheel witte kostuums uit de video dragen. Het voormalige congreslid zei dat het display ook bedoeld was om de aandacht te vestigen op hoeveel wetgevers op Capitol Hill gewoon “op zoek waren naar die volgende kans op sociale media, en niet echt probeerden te doen wat hun kiezers nodig hebben”.

“Het is gewoon een andere manier om dat in perspectief te plaatsen”, voegde hij eraan toe. “En het is ook een beetje eng.”

Kinzinger brak met zijn partij na de aanval op het Capitool op 6 januari en diende uiteindelijk als een van de twee Republikeinen in het selecte panel dat de opstand onderzocht. Hij identificeert zich nu als een ‘dakloze Republikein’.

Gevraagd naar de onafgemaakte zaken van het select panel, zei hij dat zijn “werkelijke veronderstelling” was dat het ministerie van Justitie en de Democraten in de Senaat de onderzoeksmantel van het select panel, dat aan het einde van het laatste congres ten onder ging, zou kunnen voortzetten.

“De Senaat moet die speling oppakken”, zei hij.

Er waren nog steeds onderzoekssporen om na te streven met de geheime dienst, zei Kinzinger, en met Dan Scavino, de social media-manager van voormalig president Donald Trump, die zich had verzet tegen de dagvaarding van het selecte panel en uiteindelijk werd vastgehouden in minachting van het Congres. Hij was het er echter mee eens dat de beperkte commissie van 6 januari correct had gehandeld door de getuigenis van voormalig vice-president Mike Pence niet verder te pushen, en zei dat het “een hoop energie zou hebben gekost voor waarschijnlijk, wat ons betreft, waarschijnlijk niet.” een heleboel informatie die nuttig is.

“Er zijn veel van dat soort losse eindjes die, hoewel ik onder de indruk ben van het vermogen van de commissie om samen te stellen wat we konden doen … als we meer tijd of oneindig veel tijd hadden gehad, ik denk dat we veel hadden kunnen doen meer, ‘zei Kinzinger.

Kinzinger deed de deur niet dicht om zich opnieuw kandidaat te stellen, hoewel hij zei dat het niet in de nabije toekomst zou zijn.

“Er is een goede kans dat ik op een dag weer ergens voor ren”, zei hij. “Maar ik moet absoluut een goede adempauze nemen en een reset uitvoeren en me nu concentreren op mijn vrouw en kind.”