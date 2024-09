Bis heute ist James Camerons „Titanic“ einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Der Film machte Schauspielerin Kate Winslet über Nacht zum Megastar. Doch die 48-Jährige verrät nun, dass sie den Film selbst nie komplett gesehen hat.

Heute ist Kate Winslet zweifellos eine der größten Charakterdarstellerinnen, die Hollywood zu bieten hat. Aktuell ist sie im Film „The Photographer“ zu sehen, in dem sie die ehemalige Kriegskorrespondentin Lee Miller porträtiert.

In einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) zu ihrer neuen Rolle sprach sie auch über einen Film, in dem sie vor 27 Jahren mitwirkte. Die Rede ist natürlich von „Titanic“.

Schließlich war es Starregisseur James Camerons Blockbuster aus dem Jahr 1997, der bis heute als vierterfolgreichster Film aller Zeiten gilt, der der damals 22-jährigen Weltruhm bescherte. Natürlich hatte sie bereits zuvor in Filmen wie „Heavenly Creatures“, „Sinn und Sinnlichkeit“ und „Hamlet“ Leinwanderfahrung gesammelt. Von ihren späteren Filmen wie „Zeiten der Rebellion“, „Der Gott des Gemetzels“ und „Der Vorleser“, für den sie einen Oscar erhielt, gar nicht zu reden. Doch für viele wird sie immer mit ihrer Darstellung der Rose DeWitt Bukater verbunden bleiben, die beim Untergang der Titanic ihren Geliebten Jack Dawson (Leonardo DiCaprio) im Nordpolarmeer verliert.

Während Millionen und Abermillionen Zuschauer bei „Titanic“ Rotz und Wasser geweint haben, macht Winslet nun im Gespräch mit der FAZ ein überraschendes Geständnis: „Ich habe mir den Film nie komplett angeschaut.“

Ihr Kind hatte Hunger

Zweimal versuchte sie zwar, den Film von Anfang bis Ende anzuschauen, scheiterte aber beide Male, zuletzt 2012, als „Titanic“ in einer überarbeiteten 3D-Version noch einmal gezeigt wurde – und sie mit ihren Kindern in eine Vorstellung „musste“, wie Winslet sagt. „Eines meiner Kinder hatte Hunger, also mussten wir früher gehen, vielleicht nach zwei Dritteln“, lautete die überraschende Erklärung der Schauspielerin, warum sie nicht mehr so ​​früh ins Kino ging.

Winslet besteht jedoch darauf, dass ihr Verhalten nichts mit einer besonderen Abneigung gegen den Film zu tun hat. „,Titanic‘ bedeutet mir heute genauso viel wie damals, als wir den Film drehten“, versichert sie. „Aber ich sehe mir keinen meiner Filme mehr als einmal an. ,Titanic‘ ist da keine Ausnahme. Für mich ist es einfach eine seltsame, sehr abstrakte Erfahrung. Ich kenne keinen Schauspieler, der sich selbst gerne in einem Film sieht“, fügt die 48-Jährige hinzu, die das Ende der Geschichte um Jack und Rose vielleicht nie erleben wird.