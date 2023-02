Kingmaker Novices‘ Chase: Jonbon im letzten Arkle-Training in Warwick für Nicky Henderson | Rennnachrichten

Jonbon will seine Ansprüche auf Arkle am Samstag bei der Virgin Bet Kingmaker Novices‘ Chase in Warwick untermauern.

Nicky Hendersons Siebenjähriger hat sich nahtlos an die Hindernisse gewöhnt, und die einzige Niederlage in seiner Karriere bleibt in den Händen seines scheinbar aus einer anderen Welt stammenden Stallgefährten Constitution Hill in der Hurdle der Obersten Novizen der letzten Saison.

Mit El Fabiolo, der in der vergangenen Saison in Aintree einen Hals hinter Jonbon lag und letztes Wochenende einen neuen Meilenstein in der irischen Arkle setzte, muss der Wallach von JP McManus seine Autorität auf dem Ante-Post-Markt wieder behaupten.

Mit seiner bereits gesammelten Erfahrung mit Warwicks kniffligen Sprüngen wird Jonbon versuchen, in die Fußstapfen von Edwardstone zu treten, der dies vor 12 Monaten gewann, bevor er Arkle zum Ruhm brachte.

Frank Berry, Rennleiter von McManus, sagte: „Holz zu berühren, er ist sehr aufregend. Er war bisher sehr gut über Zäune und er scheint es wirklich zu mögen.

„Ich glaube, Nicky ist sehr zufrieden mit ihm und hoffen wir, dass jetzt am Samstag alles gut läuft.

„Die meisten dieser Rennen sind kompetitiv, am Samstag ist das nicht anders und darum geht es.“

Jonbon steht drei Rivalen gegenüber und einer könnte ihn besonders dazu bringen, alle Register zu ziehen.

Gary Moores Haddex Des Obeaux hat seine letzten beiden im Stil eines sich schnell verbessernden jungen Novizen gewonnen und ist seinen Platz in einem Grade Two wert. Sandy Thomsons Bass Rock und Dan Skeltons Calico sind zwei weitere lohnende Gegner.