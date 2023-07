Roger Varian besteht darauf, dass King Of Steel, einer der Favoriten für die King George and Queen Elizabeth Qipco Stakes am Samstag in Ascot, keine Unannehmlichkeiten erleiden wird, sollte der Boden weicher werden.

Da Anfang nächster Woche weiterer Regen und heftige Schauer vorhergesagt werden, behält Varian die Bodenbedingungen für den Sieger der King Edward VII Stakes und Derby-Zweitplatzierten genau im Auge.

„Er ist in guter Form“, sagte Varian. „Er hat alles getan, was wir von ihm verlangt haben, und wir freuen uns darauf.“

Bild:

King Of Steel (rechts) jagt Derby-Sieger Auguste Rodin





„Letzte Saison kam er mit weichem Boden zurecht, und obwohl er seit seiner Zeit bei uns nicht wirklich darauf getestet wurde, gibt es keinen Grund zu der Annahme, dass er damit nicht zurechtkommt.“

Der dreijährige Sohn von Wootton Bassett hat sich in dieser Saison wirklich gut bewährt und belegte in Epsom einen guten zweiten Platz hinter Auguste Rodin, bevor er diese Form bei einem dreieinhalbjährigen Erfolg in der Gruppe Zwei bei Royal Ascot unter Beweis stellte.

„Die Wettervorhersage ist etwas ungewiss, aber ich glaube nicht, dass der Regen für ihn eine Belastung sein wird – er ist ein großer Mensch und er sollte es überstehen. Ascot produziert immer gutes Gelände und wir machen uns eigentlich keine Sorgen“, fügte Varian hinzu.

Hukum war am Wochenende der wichtigste Markttreiber für das 12-Stufen-Highlight, wobei Coral nun 9:2 gegen das von Owen Burrows trainierte Pferd lieferte, nachdem er den Sechsjährigen unterstützt hatte, dessen beste Form auf weicherem Boden herrscht.

Der zweifache Derby-Gewinner Auguste Rodin ist mit 5:2 der Favorit der Firma, vor King Of Steel mit 3:1 und Emily Upjohn mit 7:2.