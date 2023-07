Von Anfang an galt Auguste Rodin als ein besonderes Pferd, doch sein Weg zum King George in Ascot verlief nicht ganz reibungslos.

Aus dem letzten Jahrgang des japanischen Superstar-Vererbers Deep Impact vor seinem traurigen Tod im Jahr 2019 wurde Auguste Rodin von Coolmore gezüchtet, um Rennen auf höchstem Niveau zu fahren.

Seine starken Verbindungen – Trainer Aidan O’Brien und die Besitzer Michael Tabor, Derrick Smith und John Magnier – werden Träume der Gruppe Eins und Classic-Ziele im Kopf gehabt haben, lange bevor ihr geliebter Hengst an seinem ersten Training in Ballydoyle teilnahm.

Auch die VIP-Behandlung kam früh, und Auguste Rodin bekam einen erstklassigen Platz auf O’Briens Hof in derselben Box, in der die ehemaligen Pferdehelden Duke Of Marmalade, Dylan Thomas, St Nicholas Abbey und Rip Van Winkle untergebracht waren.

„Schon bevor er kam, galt er als etwas ganz Besonderes“, sagt O’Brien gegenüber Sky Sports Racing. „Er wurde von Coolmore und allen seinen Untersuchungen und Proben schon als Fohlen sehr hoch bewertet.

„Als wir anfingen, mit ihm zu arbeiten, sah er ganz besonders aus. Ryan ritt ihn im Februar als Zweijähriger und sagte: ‚Das ist ein ganz besonderes Pferd‘. Er hat alle Kriterien erfüllt.“

Der Start auf der Strecke war nicht optimal. Die Niederlage im Curragh, das Crypto Force zweieinhalb Längen lang geschlagen hatte, im Juni letzten Jahres dürfte das Team enttäuscht haben, aber er erholte sich schnell wieder in Form und holte sich in Leopardstown einen Sieg in der Gruppe 2, bevor er als Jugendlicher in der Gruppe 1 in Doncaster triumphierte.

Bild:

Auguste Rodin gewinnt in Doncaster auf atemberaubende Weise





„Am ersten Tag, als er am Curragh lief, wurde er einfach geschlagen, weil er etwas chaotisch fuhr und einfach in den Verkehr geriet“, sagte O’Brien. „Wieder kam Ryan herein und sagte, er fühle sich besonders.

„Jede Woche macht er Fortschritte. Körperlich wird er stärker und wächst weiter.“

Nachdem der Sieg auf Town Moor gesichert war, machte sich Auguste Rodin auf den Weg zu seinem Durchbruch, da seine Position als „Hype-Pferd“ des Winters auch den Start seiner Classic-Saison garantiert.

Gerüchte über eine mögliche Triple Crown – die 2000 Guineas, Epsom Derby und St. Leger – waren weit verbreitet, aber auch hier begann Auguste Rodins Kampagne mit einem Wimmern.

Nachdem er beim Newmarket Classic 22 Längen geschlagen hatte, dachten viele, dass mit O’Briens Läufer etwas nicht stimmte, aber wieder einmal kam er mit einem Sieg im englischen und irischen Derby zurück.

Bild:

King Of Steel (rechts) jagt Auguste Rodin im Derby in Epsom nach Hause





Damit blickte O’Brien am Samstag nach Ascot und bot Auguste Rodin die erste Gelegenheit, sein Können gegen die alten Generationen zu testen.

„Wir hatten immer im Hinterkopf, dass wir genau das tun würden“, sagte O’Brien. „Selbst wenn er die Guineas gewonnen hätte, wäre er zum Epsom (Derby) und dann zum Curragh (Irisches Derby) gegangen.“

„Ich nehme an, wenn er zum St. Leger gegangen wäre, wäre er vielleicht nicht zum King George gegangen, aber der Plan nach dem Derby war immer, zum Curragh und dann nach Ascot zu gehen.“

Bild:

Ryan Moore und Aidan O’Brien posieren für ein Foto mit Auguste Rodin nach dem Erfolg im Irish Derby





Was Ziele jenseits der King George betrifft, hält sich O’Brien alle Optionen offen.

Er erklärte: „Er wird sich ein wenig ausruhen und dann entweder nach Leopardstown oder York zurückkehren, entweder für die Irish Champion Stakes oder das Juddmonte. Danach werden wir nach einem Rennen Ausschau halten.“

„Natürlich ist der Arc da, aber er ist ein wunderbar bewegliches Pferd und man möchte ihn nicht auf weichem oder schlechtem Boden laufen lassen.“

O’Briens stabile Stars

Kyprios

„Er ist in guter Verfassung und wir sind sehr zufrieden mit ihm. Er beginnt langsam mit dem Aufbau und wir denken über den Irish Leger nach. Ich bin mir nicht sicher, ob wir vorher einen Run-In bekommen.“

„Es ist großartig, ihn wieder voll im Einsatz zu haben. Die Jungs haben viel mit ihm gemacht und es waren so viele Leute beteiligt, es ist unglaublich. Bisher so gut.“

Stadt Troja

„Er sieht im Rennen wie ein ganz anderes Pferd aus. Er ist ein typischer Justify mit hoher Reisegeschwindigkeit und einem guten Verstand. Er kommt wirklich gut mit der Fahrt klar und hat viel natürliches Anfangstempo.“

„Er sieht sehr aufregend aus, er könnte alles sein.

„Wir wissen alle, was sein Vater in Amerika gemacht hat, und er hat auch eine großartige Stute.“

Luxemburg

„Er wurde belästigt (im Prince Of Wales’s Stakes) und das amerikanische Pferd (Classic Causeway) hat gerade Ryans Uhr durcheinander gebracht. Ryan war sehr zufrieden mit dem Pferd.“

„Er wurde die ganze Zeit übernommen und es gab uns keine Chance. Wir glauben, dass er besser ist.“

„Er ist ein hartnäckiger Kunde und wir werden ihm weiterhin viel Arbeit geben.“

„Er wird sehr gerne die anderthalb Meilen zurücklegen, und wir denken darüber nach, zum King George zu fahren.“

Paddington

„Er ist ein unglaubliches Pferd und blüht auf. Er ist sehr aufregend und verbessert sich mit jedem Lauf enorm. Seine Verbesserungsrate ist sehr ungewöhnlich.“

„Wir denken darüber nach, mit ihm nach Sussex zu gehen und dann zu einer Meile zurückzukehren.“

Kleiner großer Bär

„Er ist gut, er wurde gerade im Juli-Cup zerstückelt. Ryan gab ihm eine Chance bis zur Zwei-Achtel-Marke und er hatte gerade erst seinen Lauf begonnen.“

„Pferde kamen zu beiden Seiten von ihm und er wurde eingeklemmt. Er hatte Glück, dass er nicht gestürzt wurde.“

„Er hat das Rennen sehr gut überstanden, deshalb denken wir darüber nach, für Maurice de Gheest nach Frankreich zu fahren.“

Adelaide-Fluss

„Er lief ein sehr gutes Rennen (beim Grand Prix de Paris) und hätte von einem sehr guten Pferd geschlagen werden können.“

„Er ist ein großes Pferd und wird nächstes Jahr besser sein. Wir waren überrascht, was er mit zwei Jahren gemacht hat, und selbst was er jetzt macht, ist sehr gut.“