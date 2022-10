King Charles III: Perfect Alibi liefert den ersten Listensieg in königlicher Seide in Yarmouth | Rennnachrichten

Perfect Alibi trug die königlichen Farben des Königs zum Listenerfolg in den britischen Hengstgestüten EBF Beckford Stakes in Yarmouth.

Das Stutfohlen aus Le Havre, das zu Beginn der Saison zweifach in Newbury gewann, wurde zuletzt Ende August bei den March Stakes in Goodwood Zweiter hinter Hoo Ya Mal.

Perfect Alibi, die in den Händen von Tom Marquand zurücktrat, war die 11-4-Favoritin, um nach den früheren Siegen von Tafreej und Sea Speedwell ein Triple auf der Karte für ihren Trainer William Haggas zu vervollständigen – und tat dies letztendlich in beeindruckendem Stil.

Bild:

Perfect Alibi endet hinter Hoo Ya Mal in Goodwood





Nachdem sie sich reibungslos in Richtung des vorderen Endes bewegt hatte, sah es so aus, als könnte die Dreijährige einen echten Kampf haben, als Pearl Beach von weiter hinten kam, um eine Herausforderung anzunehmen.

Aber je weiter Perfect Alibi ging, desto besser sah sie aus und sie hatte viereinhalb Längen an der Linie in der Hand – was dem König seinen zweiten Sieg bescherte, seit er die königlichen Läufer von seiner verstorbenen Mutter, der Königin, geerbt hatte, nach dem Erfolg von Just Fine in Leicester letzte Woche.

„Sie beweist sich jetzt wirklich und das war eine sehr gute Leistung“, sagte Marquand Sky Sports Racing.

„Sie kämpfte nur darum, dass ein bisschen Zehe in diese obere Kurve kam, um ihre Position zu halten, aber sie reiste wirklich süß den Rücken hinunter und um ehrlich zu sein, war es vom Ende der Geraden immer ziemlich offensichtlich, dass sie dominant sein würde solange sie ein bisschen Platz hatte, um ins Rollen zu kommen.

„Sie ist ein Liebling von einem Stutfohlen und kommt jetzt wirklich zum Vorschein. Diese letzte Furlong war die stärkste, die ich von ihr gespürt habe, also ist das hoffentlich ein Zeichen dafür, dass die Dinge noch von ihr kommen und sie sich körperlich weiter verbessern kann.“