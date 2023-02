CNN

Een brief uit zijn jeugd, geschreven door koning Charles aan zijn ‘oma’, is ontdekt door een stel dat in Warwickshire, Engeland woont, toen ze tijdens de kerstvakantie hun zolder opruimden.

‘Lieve oma, het spijt me dat je ziek bent. Ik hoop dat je snel weer beter wordt”, staat op de ene kant van de brief, zorgvuldig geschreven op gelinieerd Buckingham Palace-briefpapier en gedateerd op 15 maart 1955, toen de koning zes jaar oud was.

“Veel liefs van Charles”, staat er op de andere kant, naast kleurrijke kusjes en gekrabbelde cirkels.

Het werd ontdekt in een envelop geadresseerd door koningin Elizabeth II aan de koningin-moeder, wat een “drie generatie run” opleverde, vertelde Charles Hanson, eigenaar van Hansons Auctioneers en die verantwoordelijk is voor de verkoop van de brief, donderdag aan CNN.

Het vinden van de brief, die volgens Hanson op een veiling maar liefst £ 10.000 ($ 12.000) zou kunnen opleveren, liet het paar “stomverbaasd” achter toen ze hun zolder doorzochten.

“Het was van mijn overleden opa Roland Stockdale”, zei de verkoper, een 49-jarige boerderijmanager die niet bij naam is genoemd, in een verklaring.

“Mijn vrouw zei ‘wauw, kijk eens!’ We waren behoorlijk stomverbaasd, maar we wisten niet zeker of iemand erin geïnteresseerd zou zijn.

Stockdale werkte voor de Metropolitan Police, waar hij deel uitmaakte van de persoonlijke beschermingsmacht van de koningin in de jaren vijftig nadat hij Carlisle, Noord-Engeland, en zijn vorige baan als landarbeider had verlaten, voegde de verkoper eraan toe.

Stockdale’s map met de brief lag al “30 tot 40 jaar” op verschillende zolders toen het na zijn dood onder familieleden werd verspreid.

“Ik heb absoluut geen idee hoe hij de brief van koning Charles heeft laten schrijven toen hij nog een jongen was”, zei de verkoper. “Het is een van de vele dingen die hij bewaarde.”

Onder verwijzing naar ansichtkaarten en verjaardagsgroeten die Stockdale van de koningin en de koningin-moeder ontving, veronderstelde Hanson dat “deze souvenirs aan de officier werden geschonken” omdat hij “duidelijk zo hoog aangeschreven stond”.

Het paar vond andere koninklijke memorabilia in de map, waaronder een uitnodiging voor een dansfeest in Balmoral Castle, een briefje ondertekend door de koningin-moeder, cadeaukaartjes ondertekend door koningin Elizabeth II en prins Philip, evenals een kopie van de kerstuitzending van de koningin uit 1956. .

De items gaan op 7 maart in de verkoop.