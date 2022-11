Kindreds erster Trailer wandelt Octavia Butlers Brillanz in Horror um

Die Schönheit von Octavia Butler’s Verwandtschaft So stellt der Roman Empathie und Fürsorge für andere als Kräfte dar, die stark genug sind, um Menschen durch Raum und Zeit zu bewegen. Aber der erste Trailer für die kommende Serie von FX, die auf dem Buch basiert, lässt es so aussehen, als ob es so wäre Verwandtschaftwird sich viel mehr darauf konzentrieren, die Zuschauer mit den Schrecken der Zeitreise zu erschrecken, während Black.

Verwandtschaft erzählt die Geschichte der Schriftstellerin Dana (Mallori Johnson) und ihres Partners Kevin (Micah Stock), eines gemischtrassigen Paares, das gerade in ein neues Zuhause in Los Angeles gezogen ist. Während sowohl Kevin als auch Dana aufgeregt sind, das nächste Kapitel ihres gemeinsamen Lebens in einer neuen Stadt zu beginnen, entpuppt sich das unerschütterliche Unbehagen, das Dana empfindet, als sie versucht, sich in LA niederzulassen, bald als viel mehr als nur ein Gefühl. In Butlers Buch erkennt Dana, dass sie irgendwie durch Zeit und Raum von ihrer Gegenwart in LA zu einer Vorkriegsplantage hin und her gezogen wird, und im Trailer ist diese Erkenntnis etwas, das Dana dazu veranlasst, sich zu fragen, ob sie den Verstand verliert.