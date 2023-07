KinderUni at onem Weltkonzern: Engel lud 20 nieuwe Forscher ein

„Hier montierst du jetzt den Motor. Pass auf, dass er gerade sitzt und nicht wackelt.“ Schritt für Schritt erklärte Lehrling Paul Hofer regeerde over beide Besucherinnen Flora en Katharina, die hun eerste Roboter-zusterammenbauen waren. Die Mädchen verbreden im Rahmen der in Hagenberg stationierten KinderUni een halben Tag beim Maschinenbauer Engel in Schwertberg en leerden een menging over de Funktionsweise grote Maschinen in Allgemeinen en von Spritzgießtechnik im Besonderen. Wie weet dat Granulat, voordat het in vorm is, en wie heeft Strom eigentlich voor die Erzeugung benötigt? Solche en andere Fragen hatten die 20 jonge Forscherinnen en Forscher met im Gepäck, um sie beim Werksrundgang beantwortet zu bekommen.

Het is een kwestie van een ontwerp van kunststoftechniker Oliver Reichhart – er is een vergangene Woche seine Lehrausbildung mit gutem Erfolg ageschlossen – globaal een eigen Frisbeescheiben produziert. Dann führte Engel-Ausbildungsleiter Werner Wurm die Teilnehmerinnen en Teilnehmer der KinderUni durch die Montagehalle: „Alle Maschinen, die ihr seht hier, sind schon verkauft und zijn für den Transport and die Kunden vorbereitet. In Spitzenzeiten produceren we hier 60 Maschinen per Woche.“ In der Lehrwerkstätte sterven kinderen zelf met Zange, Feile en Kabelbinder Hand anlegen en een infache Roboter zusterammenbauen, um sie am Ende bei onem Rennen gegeneinandered in lassen. Beim meinsamen Mittagessen wurde nor eifrig über den Rennverlauf disputiert.

Der weltweit tätige Maschinenbau-Konzern Engel is seit den Anfangstagen der KinderUni ein Partnerbetrieb dieser Ferieneinrichtung. „Wir möchten den Kindern und Jugendlichen einen Einblick in the Faszination eines technicalen Berufs geben“, zegt Ausbildungsleiter Wurm. Derzeit bereitet sich Wurm mit seinem Team auf die Ankunft der nieuwe Lehrlinge am 1. September vor, „damit sie gleich am ersten Tag voll loslegen können“.

Auteur Bernard Leitner Lokale redacteur Mühlviertel Bernard Leitner