India’s DLF verkocht in 72 uur een chique woonproject van $ 1 miljard (R18 miljard), terwijl rivaal Godrej Properties voor $ 3 miljoen (R55 miljoen) appartementen aanbiedt aan klanten die op uitnodiging zijn geselecteerd, twee off-plan verkopen die een heropleving van luxe woningen signaleren.

Vastgoedontwikkelaars zeggen dat ruime, dure appartementen met extra’s zoals conciërgediensten, spa’s, parkeergelegenheid op meerdere niveaus, grote groene open ruimtes en een verwarmd zwembad de rage zijn geworden. Er zijn geen dergelijke voorzieningen in de individuele huizen en oude flatgebouwen die de krappe en drukke steden van India domineren.

Veel mensen willen hun huis upgraden nadat de pandemie van Covid-19 hen binnenshuis heeft opgesloten, zeggen leidinggevenden uit de branche. Thuiswerken heeft ook geleid tot een vraag naar grotere appartementen, ondersteund door stijgende inkomens en het groeiende aantal nouveau riches in India.

DLF’s Arbor-project in Gurugram bij New Delhi trok meer dan 3.000 aanvragen voor 1.137 appartementen met een prijs van $ 869.000 per stuk, extreem hoge prijzen voor het gebied. Het boekingscentrum werd belegerd door mensen die in de rij stonden om huizen te kopen tijdens het lanceringsweekend van het project in februari.

“Ik heb in tien jaar niet zo’n gekke stormloop gezien”, zegt Prashant Thakur, hoofd onderzoek bij vastgoedadviseur Anarock. “De luxe woningmarkt is op weg naar heropleving.”

Varun Arora, een 37-jarige investeringsprofessional, zei dat hij op zoek is naar een upgrade van zijn huidige huurappartement naar de DLF-ontwikkeling, die hij naar eigen zeggen leuk vindt vanwege de grote ontvangstruimte, snelle liften en voldoende ruimte om te joggen zonder dat het complex verlaten.

“Het hebben van een groene, open, schone ruimte met beperkte toegang (voor buitenstaanders) is van het allergrootste belang. Je wilt niet de weg op rennen. Vanuit het oogpunt van levensstijl is dat van het grootste belang”, zei hij.

Het aanbod van nieuwe luxe huizen in India is de afgelopen jaren beperkt geweest, getroffen door een economische vertraging in 2019 en vervolgens de pandemie, die het sentiment in 2020 dempte en ontwikkelaars dwong de lancering van nieuwe projecten af ​​te remmen.

Anarock-gegevens tonen aan dat luxe flatgebouwen, gedefinieerd als appartementen die meer dan 15 miljoen roepies ($ 183.000) verkopen, goed waren voor 17% van alle woninglanceringen in 2022, wat neerkomt op een hoogtepunt in ten minste vijf jaar. En de lancering van eens zo populaire betaalbare huizen – huizen met een prijs van minder dan 4 miljoen roepies (ongeveer $ 50.000) – is in die periode gehalveerd tot 20% van het totaal.

In totaal werd in 2022 een recordaantal van 65.700 luxe-eenheden verkocht, drie keer het voorgaande jaar, met als belangrijkste verkopen Mumbai, New Delhi en Hyderabad. In 2019, vóór de pandemie, werden er 18.150 exemplaren verkocht.

In Mumbai publiceerde Sugee Developers vorige week voorpagina-advertenties met woningen met uitzicht op zee vanaf $ 1,7 miljoen in een ontwikkeling met een amfitheater, landschapstuinen en een skydeck-lobby.

Godrej’s “Connaught One”-project nabij het belangrijkste winkelgebied van het centrum van Delhi biedt appartementen voor $ 2- $ 3,3 miljoen, vergelijkbaar met een bungalow van goede klasse in delen van de stad.

“We zien meer verlangen naar grotere ruimtes, lifestyle-upgrade van oprichters van beursgenoteerde bedrijven, startups, advocaten. We krijgen meer telefoontjes en aangezien de beschikbare inventaris laag is, worden luxe eigendommen tegenwoordig snel verkocht”, aldus Amit Goyal, CEO van India bij Sotheby’s International Realty.

Sotheby’s, wiens duurste onroerendgoedlijst in India momenteel een bungalow van $ 20 miljoen in New Delhi is, zegt dat 61% van de ondervraagde vermogende Indiërs van plan is dit jaar luxe onroerend goed te kopen, iets minder dan 67% vorig jaar.

Verwarmd zwembad

India’s 1,4 miljard mensen hebben een inkomen per hoofd van de bevolking van slechts $ 2.300, maar het land heeft meer dan 800.000 dollar miljonairs. Knight Frank schat dat India in 2026 1,4 miljoen miljonairs zal hebben, 77% meer dan in 2021.

Wat ook is veranderd, is de neiging van de rijken om geld uit te geven, na tientallen jaren rijkdom te hebben verborgen in een land dat socialistisch was en een opzichtig leven afkeurde.

Mercedes verkocht vorig jaar een recordaantal high-end auto’s in India en er is ook veel vraag naar luxegoederen. Uit gegevens van Knight Frank voor 2022 blijkt dat 53% van de ultra-rijke individuen geld uitgaf aan zowel luxe horloges als handtassen, vergeleken met respectievelijk gemiddeld 41% en 9% in 2020.

Op de DLF-site op een recente zondagmiddag rondden kopers en makelaars het papierwerk af terwijl obers maaltijden serveerden met quesadilla’s, gebak en Indiase curries – ongebruikelijke taferelen in een stad waar de meeste huizen worden verkocht door lokale makelaars of door ontwikkelaars in no-nonsense kantoren.

Godrej heeft ondertussen aangedrongen op exclusiviteit voor zijn ontwikkeling.

Het richtte een ruimte op in het imperiale hotel uit het koloniale tijdperk in New Delhi, waar genodigden 3D-modellen van het project en video’s te zien kregen die voorzieningen zoals een verwarmd zwembad en oppasdiensten belichtten.

Tot nu toe zijn zo’n 160 mensen uitgenodigd voor een bezichtiging en 17 van de 46 verkochte appartementen in het acht verdiepingen tellende project.

“We willen dit pand niet alleen verkopen, maar een samenleving van de meest invloedrijke mensen creëren”, zegt verkoopmanager Yuvraj Manchanda van Godrej. “Miljonairs en miljardairs zullen dit kopen.”