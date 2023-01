Kindergrundsicherung: „Kinderarmut ist eine Schande für Deutschland“

Interview



Stand: 29.01.2023 09:25 Uhr

Die Kindergrundsicherung gebe es nicht umsonst, sagt Familienministerin Paus – auch in Richtung des Finanzministers. Sie erklärt, warum das Mammutprojekt teuer wird und warum es noch lange dauert tagesschau.de-Interview.

tagesschau. de: Die Kindergrundsicherung ist eines der zentralen Projekte Ihres Ministeriums. Doch ohne das Ja von Finanzminister Christian Lindner könnte es schwierig werden. Haben Sie ein mögliches Versagen der grundlegenden Kindersicherung eingepreist?

Lisa Pause: Diese Koalition hat sich auf eine grundlegende Kindersicherung geeinigt. Sie ist das zentrale gesellschaftspolitische Projekt der gesamten Bundesregierung. Sowohl die Bundeskanzlerin als auch der Finanzminister haben klar zum Ausdruck gebracht, dass sie zur Kindergrundsicherung stehen. Über die genaue Ausgestaltung sind wir in intensiven Gesprächen, der interministerielle Arbeitskreis zur Kindergrundsicherung tagt noch.

Die Gesamtkosten der Kindergrundsicherung stehen derzeit außer Frage, da eine Berechnung des soziokulturellen Existenzminimums fehlt. Außerdem wissen wir noch nicht, wie die Inflationsrate im Jahr 2025 aussehen wird, also in dem Jahr, in dem die Kindergrundsicherung ausbezahlt werden soll.

Ich finde es richtig, dass der Finanzminister darauf hingewiesen hat, dass die Kosten noch nicht entschieden sind. Aber es ist auch wahr, dass die grundlegende Kindersicherung nicht kostenlos erhältlich sein wird. Denn es geht auch um die Bekämpfung der Kinderarmut.





Zur Person Die Grünen-Politikerin Lisa Paus ist seit Ende April 2022 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie folgt auf die zurückgetretene Anne Spiegel. Paus hat sich vor allem als Finanzexpertin der Grünen-Bundestagsfraktion einen Namen gemacht. Sie war schon früh in das Projekt zur Grundsicherung von Kindern eingebunden und hat das Konzept der Grünen mitentwickelt.

„Das ist keine grüne Grundsicherung“

tagesschau. de: Das ifo Institut geht von Kosten von 27 bis 33 Milliarden Euro für die Grundsicherung aus. Das ist mehr als doppelt so viel, wie im aktuellen Haushalt des Familienministeriums zur Verfügung steht. Was wird so teuer?

brechen: Auf Basis des Koalitionsvertrages gestalten wir die Grundsicherung von Kindern. Das ist kein grundsätzlicher Kinderschutz der Grünen, sondern einer der Koalition. Wir planen einen Garantiebetrag, der sich an der Höhe des aktuellen Kindergeldes orientiert, also mindestens 250 Euro. Außerdem sollte ein einkommensabhängiger Zuschlag hinzukommen.

Die interministerielle Arbeitsgruppe, an der sieben Ressorts beteiligt sind, startet nun mit den genauen Berechnungen. Deshalb können wir heute nichts Ernsthaftes über Zahlen sagen.

tagesschau. de: Was erklärt den Paradigmenwechsel in der grundlegenden Kindersicherheit, von dem Sie immer sprechen?

brechen: Der Paradigmenwechsel besteht darin, dass wir systematisch gegen eine strukturell verankerte Kinderarmut in Deutschland vorgehen. Erstens durch die Finanzdienstleistungen, zweitens durch die Bündelung der vielen Leistungen, die selbst Experten nicht mehr nachvollziehen können, und drittens durch eine neue Leistungspflicht des Staates.

Viele Familien wissen nicht, welche Sozialleistungen ihnen zustehen. Künftig wollen wir alle Familien erreichen, die einen Anspruch haben. Heute nehmen bis zu 70 Prozent aller anspruchsberechtigten Familien diese nicht in Anspruch. Künftig wollen wir aus der Leistungspflicht der Bürger die Leistungspflicht des Staates machen. Darin liegt eine große Hebelwirkung. Dafür werden wir ein digitales Kinderschutzportal und den „Kinderschutz-Check“ erstellen.

Bisher waren die staatlichen Leistungen zu unübersichtlich, weshalb es sinnvoll ist, diese zu kombinieren. Die grundlegende Kindersicherung soll alle Familienkonstellationen erreichen, auch den Mittelstand. In finanzielle Schwierigkeiten zu geraten, kann jeden treffen. Zum Beispiel durch eine Trennung: Gerade Frauen, die plötzlich alleinerziehend sind, können schnell in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Die digitale Umsetzung braucht Zeit

tagesschau. de: Ihr Koalitionspartner FDP befürchtet, dass die Grundsicherung der Kinder am Ende so hoch sein wird, dass der Anreiz zur Arbeit verloren geht. Wie stellen Sie sicher, dass es nicht dazu kommt?

brechen: Wir wollen die Anreize zur Arbeitsaufnahme deutlich verbessern, wie zuletzt beim Bürgereinkommen. Dies ist auch das Ziel der Kindergrundsicherung. Ich kann Ihnen zahlreiche Beispiele nennen, wo Menschen nur zehn Prozent ihres Einkommens behalten dürfen. Oder manchmal ist es sogar so, dass man nach einem Verdienst von mehr als einem Euro netto noch weniger hat als vorher.

Dem wollen wir mit der Ausgestaltung des Mehrbetrags entgegenwirken. Es sollte so gestaltet sein, dass es langsamer dahinschmilzt als man verdient. Am Ende soll auf jeden Fall mehr Netto drin sein als vorher.

Finanzministerin Lindner und Familienministerin Paus Bild: REUTERS

tagesschau. de: Vor wenigen Tagen wurden die Eckpunkte Ihres Ministeriums für grundlegende Kindersicherheit öffentlich. Einen Gesetzentwurf soll es aber erst im Sommer geben. Warum dauert das so lange?

brechen: Angesichts einer der größten und auch sehr komplizierten Sozialreformen der letzten Jahre sind wir auf einem guten Weg. Die interministerielle Arbeitsgruppe diskutiert nun die Eckpunkte. Sobald die Mitglieder eine Einigung erzielt haben, muss die Koalition abstimmen. Dann können wir mit der Ausarbeitung des Gesetzes beginnen.

Das braucht natürlich Zeit, auch weil es ein großes Digitalisierungsprojekt ist. Ich bin zuversichtlich, weiß aber auch, wie herausfordernd es wirklich ist, bis 2025 nicht nur ein Gesetz zu verabschieden, sondern auch die entsprechenden Digitalisierungsbausteine ​​umzusetzen.

tagesschau. de: Haben Sie die Eckpunkte der Arbeitsgruppe antizipiert?

brechen: Nein, im Gegenteil. Es liegt in meiner Abteilungsverantwortung, einen ersten Entwurf zu entwickeln. Mein Unternehmen ist für diesen Prozess verantwortlich und muss die Arbeitsschritte bündeln. Bevor ich diesen Vorschlag in die Arbeitsgruppe eingebracht habe, habe ich auch politische Diskussionen geführt. Ich habe im Vorfeld mit der Bundeskanzlerin, dem Finanzminister, dem Bauminister, dem Bildungsminister und dem Minister für Arbeit und Soziales über die Eckpunkte gesprochen.

„Ein Mammutprojekt“

tagesschau. de: Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung hat sich die Situation von Kindern, die in Armut leben, weiter verschlechtert. Ab 2025 soll die Kindergrundsicherung ausgezahlt werden. Das geht also noch weiter…

brechen: Weil es noch dauern wird und wir nicht abwarten können, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr bereits einiges angestoßen. Wir haben drei Hilfspakete sowie Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds beschlossen. Deshalb war es mir so wichtig, das Kindergeld auf 250 Euro und den Kinderfreibetrag auf bis zu weitere 250 Euro anzuheben. All diese Punkte sind für arme Familien besonders wichtig.

Ich weiß, was für ein Mammutprojekt grundlegende Kindersicherheit ist. Ich arbeite nun seit über zehn Jahren an dem Konzept, habe mir die verschiedenen Aspekte angeschaut und an ihnen gefeilt. Ja, es wird etwas länger dauern. Bis zum Ende der Legislaturperiode muss aber eigentlich die Grundsicherung kommen. Kinderarmut ist eine Schande für ein reiches Land wie Deutschland. Wie wir damit umgehen, ist auch ein Indikator dafür, wie sozial gerecht wir sind und wie stark der gesellschaftliche Zusammenhalt ist.