Kindergeld: Verschleierte Hilfe (nd-aktuell.de)

Auch der Kinderzuschlag verbirgt sich hinter einem dichten Nebelschleier. Foto: dpa/Ole Spata

Trotz Geldmangel erhalten viele Familien nicht die ihnen zustehende finanzielle Unterstützung. Mehrere hunderttausend Kinder und ihre Familien haben Anspruch auf den Kinderzuschlag, erhalten ihn aber nicht, so die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Und das, obwohl immer mehr Menschen aufgrund der Preiserhöhungen kaum noch durch den Monat kommen. Laut Fonds könnten rund 300 Millionen Euro mehr an Familien mit niedrigen und mittleren Einkommen ausgezahlt werden.

Dass ein erheblicher Teil der Sozialleistungen nicht bei den Menschen ankommt, ist nicht neu, schließlich wird kaum etwas automatisch ausgezahlt. Vieles muss individuell beantragt werden. Das ist nicht nur kompliziert, sondern manchmal fast unmöglich alleine zu schaffen. Zum Beispiel mit schlechten Sprachkenntnissen. Zudem wissen viele gar nicht, welche Leistungen ihnen zustehen. Angesichts des Bewerbungswirrwarrs und der unzureichenden Informationen könnte man fast meinen, die Hilfe soll gar nicht ankommen. Aber auch diejenigen, die wissen, was ihnen zusteht, werden oft von der Angst vor Stigmatisierung zurückgehalten.

Mit all den unübersichtlichen Einzeldiensten und Anwendungen soll bald Schluss sein. Zumindest wenn es um Sozialleistungen für Kinder und Jugendliche geht. Die Ampelkoalition will sie in einem Grundsystem der Kindersicherung zusammenfassen. Es soll auch etwas mehr Geld geben als bisher. Doch die Ampel lässt sich Zeit mit ihrem Vorhaben. Nur die Betroffenen können nicht warten, schließlich müssen sie ja irgendwie über die Runden kommen. Es besteht ein dringender Bedarf an einer Brücke zur grundlegenden Kindersicherheit. Zum Beispiel in Form von deutlichen Zuschlägen auf den Hartz-IV-Regelsatz für Kinder oder auf andere bisherige Leistungen. In jedem Fall automatisch und ohne Aufforderung. Damit die Sozialleistungen überhaupt gegen die Armut wirken können und nicht weiter verpuffen.