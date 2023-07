Kindergartenparty

„Im Wald und auf der Wiese ist was los, das feiern wir heute ganz groß.“ Am Wochenende feierte der St. Katharinenverein Unterweißenbrunn sein traditionelles Kindergartenfest im Pfarrgarten. Das Fest begann am Sonntag mit der Kinderkirche, die vom Kinderkirchenteam vorbereitet und durchgeführt wurde. Der Fokus lag auf dem „kleinen Wir“. Begleitet von der Musikkapelle Unterweißenbrunn marschierten wir in einem gemeinsamen Umzug zum Festgelände. Den Kindergartenkindern wurden Tänze und Spiele der verschiedensten Tiere aus Wald und Wiese vorgeführt. Es wurde ausgiebig gefeiert mit Spielen, einer Tombola, Leckereien und schöner Musik. Auf dem Foto sieht man die Kinder beim Auftritt.

