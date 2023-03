Kimono Cats, een avontuur vol minigames, slenterde verder Apple Arcade Vrijdag. Als u zich abonneert op Apple Arcade ($ 5, £ 5 of AU $ 8 per maand), kunt u deze game gratis spelen, zonder advertenties of in-app-aankopen.

Kimono Cats is ontwikkeld door de onafhankelijke studio HumaNature Studios, vooral bekend van Doki-Doki Universe en ToeJam & Earl: Terug in de groef.

In Kimono Cats loop je door een Japans festival, een matsuri genaamd. Onderweg probeer je je metgezel tevreden te houden door ze lekkernijen te geven, op de rug te rijden en prijzen te winnen bij een van de wildstalletjes langs de route. Maar je kunt je metgezel ook verbrande of vergiftigde lekkernijen geven, die ze – zoals elke persoon of kat – niet lekker zullen vinden.

De kern van Kimono Cats draait om het spelen van een handvol verschillende minigames die zijn gemodelleerd naar festivalgames, zoals vissen vangen met een net, doelen raken met een bal en een Whac-A-Mole-achtig ding gespeeld met maskers in plaats van mollen. Je kunt de prijzen en munten die je met deze spellen wint, gebruiken om decoraties te kopen voor je geboortedorp waarvan je personage hoopt dat ze indruk zullen maken op hun metgezel.

De minigames zijn leuk, de animatie is schattig, maar het belangrijkste is dat jij en je metgezel katten zijn die kimono’s dragen. Als dat je niet verkoopt, zal niets dat doen.

Apple Arcade voegt nieuwe games en updates toe elke week. Als je Apple Arcade wilt proberen, kunt u een gratis proefperiode van drie maanden krijgen wanneer u een nieuw apparaat koopt, of een maand gratis als u zich voor de eerste keer aanmeldt. Open de App Store en tik op het joystickpictogram onderaan het scherm om de service te starten.