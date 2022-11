Kimberly von Little Big Town erinnert sich an „sofortige“ Liebe zur Adoptivtochter

Dieses Weihnachten freut sich Kimberly darauf, die Feiertagstraditionen mit ihrer Familie fortzusetzen, einschließlich einer unterhaltsamen Reise nach Tennessee.

„Wir beenden unser Jahr immer in East Tennessee an einem Ort namens Blackberry Farms. Wir nehmen unsere Band und Crew und Kinder und Familien mit und erledigen den ganzen Weihnachtskram“, sagte sie E! Nachrichten. „Das Dekorieren von Keksen, wir nehmen an Kochkursen teil und reiten auf Pferden und all die wirklich lustigen Sachen. Wir essen großartiges Essen und müssen es nicht kochen!“

Die „Girl Crush“-Sängerin fügte hinzu: „Das ist also das beste Geschenk – du musst es nicht aufräumen oder kochen!

Das 24. jährliche Ein Zuhause für den Urlaub im The Grove, veranstaltet von Gloria Estefanwird am 23. Dezember um 20.00 Uhr ET/PT auf dem CBS Television Network ausgestrahlt und kann auch live und auf Abruf auf Paramount+ gestreamt werden.

– Berichterstattung von Amanda Champagne