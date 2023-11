Kim Kardashians Vater Robert Kardashian „hoffte, Priscilla Presley Mitte der 70er-Jahre HEIRATEN zu können … aber sie wollte erst wieder heiraten, „nachdem Elvis gestorben war“

Kim Kardashians Vater Robert Kardashian war so verliebt in seine Freundin Priscilla Presley aus den 70ern, dass er sie heiraten wollte.

Das liegt daran, dass sie Robert „sehr glücklich“ gemacht hat, sagte Autor Jerry Oppenheimer am Donnerstag gegenüber Page Six.

„Er wollte sie heiraten und Kinder mit ihr haben.“ „Das war definitiv seine Hoffnung, sein Plan“, verriet Oppenheimer, nachdem er seine Quelle Joni Migdal genannt hatte, eine enge Freundin von Robert und Priscilla.

Jerry hat bereits in dem 2017 erschienenen Buch „The Kardashians: An American Drama“ über die Beziehung zwischen Robert und Priscilla gesprochen. Aber jetzt teilt er noch mehr Details mit.

Dies geschah, nachdem Priscilla diese Woche behauptet hatte, Elvis wolle nicht, dass sie nach ihrer Scheidung im Jahr 1973 noch einmal heiratet.

Robert und Priscilla trennten sich und er heiratete 1978 Kris Jenner. Zusammen bekamen sie vier Kinder: Kim, Kourtney, Khloé und Rob.

Turteltauben: Robert Kardashian fand nach der Trennung von Elvis Presley eine Romanze mit Priscilla Presley und der verstorbene Anwalt war Berichten zufolge verliebt genug, dass die Hochzeitsglocken läuteten

Hochzeitsglocken? Robert knüpfte um 1975 eine Liebesbeziehung zu Priscilla und wollte sie unbedingt zu seiner Braut machen

Große Pläne: Kardashian „wollte sie heiraten und Kinder mit ihr haben.“ „Das war definitiv seine Hoffnung, sein Plan“, sagte der enge Freund des Paares, Joni Migdal; Presley wurde im September in LA gesehen

Letztendlich verschlechterte sich die Beziehung zwischen Robert und Priscilla, und Migdal behauptete, Priscilla habe zu Robert gesagt: „Schau, ich werde niemanden heiraten, bis Elvis stirbt.“

Elvis starb 1977.

Anfang dieser Woche schien Priscilla Migdals Behauptungen zu unterstützen, als sie darlegte, warum sie mit keinem ihrer späteren Partner den nächsten Schritt gemacht hatte.

Während einer Frage-und-Antwort-Runde im South Point Casino in Las Vegas machte die 78-Jährige laut People deutlich, dass sie sich Sorgen um die Gefühle ihres berühmten Ex mache.

„Ich glaube einfach nicht, dass er damit klarkommt“, gestand sie über die Rock’n’Roll-Ikone, die 1977 im Alter von 42 Jahren starb.

Priscilla, die im selben Gespräch darüber sprach, wie sie mit dem Tod ihrer Tochter Lisa Marie Presley zurechtkam, sagte, sie würde keinen anderen Mann heiraten, solange Elvis noch am Leben sei.

Kein Vergleich: Priscilla heiratete Elvis 1967, nachdem sie jahrelang zusammen gewesen war. Sie sagte auch, dass „niemand jemals mit ihrem Ex-Mann mithalten könnte“; gesehen im Jahr 1967

Weiter geht es: Der zukünftige Ehemann von Kris Jenner und der Vater von Kim, Kourtney, Khloé und Rob trennten sich schließlich von Priscilla; Robert und Kris im Bild

Gestört: Die Beziehung zwischen Robert und Priscilla verschlechterte sich, als Migdal behauptete, Priscilla habe zu Robert gesagt: „Schau, ich werde niemanden heiraten, bis Elvis stirbt.“ Robert mit Kim und Kourtney

Allerdings hatte Priscilla auch ihre eigenen Gründe dafür, keinen anderen Ehemann zu nehmen, wie die Tatsache zeigt, dass sie selbst nach dem Tod des Königs, als sie noch Anfang 30 war, nicht vorhatte, erneut zu heiraten.

„Um ehrlich zu sein, wollte ich nach ihm nie heiraten. „Ich hatte nie Lust“, gestand sie. „Niemand könnte jemals mit ihm mithalten.“

Nach ihrer Trennung verbrachte Priscilla mehrere Jahre mit dem Karate-Lehrer Mike Stone zusammen, doch die Trennung erfolgte bereits 1975, zwei Jahre vor Elvis‘ Tod.

Ab 1978 begann Priscilla mit dem Model Michael Edwards auszugehen. Die beiden waren bis 1984 immer wieder da.

1988 veröffentlichte er das Buch Priscilla, Elvis And Me, eine Anspielung auf den Titel ihrer Memoiren Elvis & Me aus dem Jahr 1985. In dem Buch behauptete er, dass er sich zu Priscillas Tochter Lisa Marie hingezogen gefühlt habe, die während der gesamten Beziehung minderjährig war.

Im Jahr 2003 behauptete Lisa Marie später gegenüber dem Playboy, dass Michael manchmal nachts versucht habe, ihr Zimmer zu betreten, wenn er betrunken war, und sie beschrieb sein „unangemessenes“ Verhalten.

Die meiste Zeit verbrachte Priscilla mit dem Drehbuchautor und Computerprogrammierer Marco Antonio Garcia, mit dem sie ab Mitte der 1980er Jahre 22 Jahre lang liiert war.

1987 bekam sie ihr zweites Kind, ihren Sohn Navarone Garibaldi. Das Paar trennte sich schließlich im Jahr 2006.

Während ihres Gesprächs erklärte Priscilla, dass sie und Elvis nur ein einziges Kind hätten.

Bedauert: Sie sagte, sie und Elvis hätten nie wieder ein Kind bekommen, weil er dachte, er sei zu beschäftigt und befürchtete, dass er nicht genug Zeit mit Lisa Marie verbrachte, als sie jünger war; gesehen im Jahr 1967

Weiter geht es: Priscillas längste Beziehung nach Elvis war mit Marco Antonio Garcia, mit dem sie Mitte der 1980er Jahre begann, sich zu treffen und von dem sie sich 2006 trennte; gesehen im September in Venedig

„Elvis hatte das Gefühl, einen sehr vollen Terminkalender zu haben, und er hatte ein bisschen Schuldgefühle, weil er nicht so oft da war, als Lisa jünger war“, teilte sie mit.

„Aufgrund seiner Terminplanung und seiner Touren hatte er einfach das Gefühl, dass er nicht genug da war, um der Geburt eines weiteren Kindes viel Aufmerksamkeit zu schenken.“

Priscilla hatte kürzlich die Gelegenheit, mehr von ihrer Seite ihrer Beziehung zu Elvis in dem Film „Priscilla“ zu erzählen, der von Sofia Coppola geschrieben und inszeniert wurde.

Der Film, in dem Cailee Spaeny als junge Priscilla und Euphorias Jacob Elordi als Elvis zu sehen sind, konzentriert sich auf ihre turbulente Beziehung und betont gleichzeitig, wie früh sie war, als Elvis begann, ihr den Hof zu machen, was viele Kritiker als „Pflege“ beschrieben haben.