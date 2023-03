Kim Kardashian was aanwezig bij de nederlaag van Arsenal in de Europa League en veel fans hebben haar gekscherend de schuld gegeven van het verlies van Sporting Lissabon.

Een wereldwijde superster dankzij haar hit ‘Keeping Up With The Kardashians’-show, de influencer is aangeboden als de perfecte zondebok.

twitter:@officialasroma Roma-fans hadden hun hoop gevestigd, maar Kim K is misschien een Gooner

Getty Kardashian werd gespot terwijl hij aan het genieten was van het spel

De 42-jarige postte een pre-match afbeelding van wedstrijdprogramma’s en een aantal flessen Prime naar haar 348 miljoen Instagram-volgers en schreef ‘stuur hulp’.

Maar Logan Paul, mede-oprichter van de energiedrank die een sponsor is van de Premier League-kant, zag de post en grapte op Twitter: “We hebben het gehaald.”

Het nieuws over de schijnbare loyaliteit van Kardashian zal echter als een schok komen voor de Italiaanse reus Roma, die onlangs een toename van 2400 procent in Google-zoekverkeer ontving nadat Kardashian werd gespot in een van hun retrokits.

In januari werd de zoon van Kardashian, Saint West, op zijn verjaardag gespot in een derde tenue van Arsenal, wat geen verrassing is, aangezien de Premier League-leiders veel nieuwe fans aantrekken.

Zijn moeder en wereldwijde beroemdheid filmt naar verluidt in de Emiraten voor een deel van een nieuwe documentaire over haar leven.

@Kim Kardashian Kardashian postte een bericht vanuit de Emirates pre-match

@Kim Kardashian Haar zoon schijnt een Arsenal-fan te zijn

Getty Maar het was een hartverscheurend einde van de avond voor Saint West toen Arsenal crashte

De jonge Kardashian kreeg echter niet het gewenste resultaat, want Sporting won met 5-4 na strafschoppen na een 1-1 gelijkspel in normale tijd.

Gabriel Martinelli miste de beslissende strafschop, waardoor de aandacht van Arsenal nu terugkeert naar hun titelpush in de Premier League.

En fans zouden liever hebben dat Kardashian nooit meer een voet in de Emiraten zet.

Een gebruiker op Twitter schreef: “@Arsenal, verban Kim Kardashian voor het leven uit de Emiraten.”

Een ander zei: “Kardashian vloek slaat weer toe. Sorry @Arsenal,” met een derde grapje: “Dus dit is allemaal haar schuld.”

En baas Mikel Arteta houdt vol dat het verlaten van Europa geen vermomde zegen is, zoals door sommigen is gesuggereerd.

“Ik weet het niet, als je de competitie doorloopt en wint, is het geweldig, zo niet, dan heeft het invloed op je plannen in de competitie, dat is een ander verhaal.

“We wilden doorgaan en we hebben er alles aan gedaan, de moeite die de jongens deden toen het niet onze beste dag was, individueel en collectief, de honger en het verlangen dat ze toonden om te winnen, de manier waarop ze terugkwamen was ongelooflijk. ze wilden het echt en vandaag gebeurde het niet. We moeten onze hoofden omhoog houden, naar Crystal Palace kijken, er zijn nog 11 wedstrijden te gaan, de eerste begint zondag.”