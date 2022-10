Kim Kardashian verurteilt Hassreden nach Kanyes antisemitischen Äußerungen

Kim Kardashian steht solidarisch mit der Jüdischen Gemeinde.

Nach ihrem entfremdeten Ehemann Kanye WestAnfang dieses Monats eine antisemitische Nachricht auf Twitter veröffentlichte, veröffentlichte der SKIMS-CEO eine Erklärung, in der er seine Äußerungen verurteilte.

„Hassreden sind niemals in Ordnung oder entschuldbar“, schrieb sie am 24. Oktober in ihren Instagram Stories. „Ich stehe mit der jüdischen Gemeinde zusammen und fordere die schreckliche Gewalt und hasserfüllte Rhetorik gegen sie auf, ein sofortiges Ende zu nehmen.“

Kims Aussage kommt mehr als zwei Wochen nach Ye – mit der sie Kinder teilt Norden9, Heilige6, Chicago4 und Psalm, 3 – twitterte am 8. Oktober, dass er „Todesbetrug 3 gegen Juden“ verüben werde. Der Tweet wurde daraufhin von der Social-Media-Plattform entfernt und das Konto des Yeezy-Gründers wegen Verstoßes gegen die Richtlinien von Twitter gesperrt. (Die Twitter-Kontroverse kam nur wenige Stunden, nachdem er von seinem Instagram-Konto ausgeschlossen wurde, wobei Meta auch einen Verstoß gegen die Richtlinien anführte.)

Nach den Äußerungen des Rappers „All Falls Down“ wurden am 22. Oktober Menschen gesehen, die Transparente zur Unterstützung seiner Botschaft über die Autobahnen in Los Angeles zeigten, per CNN. Die Tat veranlasste mehrere Stars, sich gegen den Hass auszusprechen, der gegen die jüdische Gemeinde gezeigt wurde.