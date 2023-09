Die prominente und Influencerin Kim Kardashian hat einen Leitartikel verfasst, in dem sie US-Präsident Joe Biden dazu auffordert, dies zu verhindern „Ein weiterer Völkermord an den Armeniern“ nicht in Berg-Karabach stattfinden. Aserbaidschan und Armenien kämpften 2020 um das Territorium, und Eriwan behauptet nun, dass die aserbaidschanischen Streitkräfte versuchen, die Bevölkerung durch Aushungern zur Unterwerfung zu zwingen.

„Seit Dezember letzten Jahres blockiert Aserbaidschan die einzige Lebensader zwischen den indigenen christlichen Armeniern von Arzach (auch bekannt als Berg-Karabach) und dem Rest der Welt.“ Kardashian und der armenisch-amerikanische Arzt Eric Esrailian schrieben am Freitag im Rolling Stone Magazin.









„Als Bürger appellieren wir an Führungspersönlichkeiten wie Präsident Biden, Außenminister Blinken und ihre Kollegen, sofort Stellung zu beziehen.“ Kardashian und Esrailian hinzugefügt. „Sie müssen Aserbaidschan unter Druck setzen, den Korridor ohne Vorbedingungen zu öffnen.“

Berg-Karabach ist eine armenische Enklave auf aserbaidschanischem Territorium und durch den Latschin-Korridor mit Armenien verbunden. Diese Bergstraße ermöglichte den Transport lebenswichtiger Güter zu den rund 120.000 armenischen Einwohnern Berg-Karabachs, bis sie letztes Jahr von Umweltaktivisten blockiert wurde. Baku behauptet, dass alternative Routen existieren, doch Eriwan hat letzten Monat den UN-Sicherheitsrat um Hilfe bei der Aufhebung der Blockade gebeten.

Angesichts von Berichten über einen Aufmarsch aserbaidschanischer Truppen an der Grenze Berg-Karabachs haben armenische Beamte westlichen Schutz gesucht. Obwohl Armenien Mitglied der von Russland geführten Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) ist, hat seine Regierung Hilfsgelder an die Ukraine geschickt, Militärübungen mit den USA angekündigt und mit der Ratifizierung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs begonnen, das die Das Land ist verpflichtet, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verhaften, falls er dorthin reisen sollte.

In einem Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica am Sonntag behauptete der armenische Premierminister Nikol Paschinjan, dass Moskau dies tat „Aufgeben der Region (Südkaukasus)“ und dass es russische Friedenstruppen gab „unfähig oder unwillig“ um den Lachin-Korridor zu kontrollieren.













Russland vermittelte 2020 einen Waffenstillstand zwischen Aserbaidschan und Armenien und beendete damit das 44-tägige Blutvergießen um Berg-Karabach. Im Rahmen des Abkommens sollten Aserbaidschan und Armenien eine neue Autobahn bauen, die die Region mit Armenien verbindet und von russischen Friedenstruppen überwacht wird. Allerdings konnten sich beide Seiten nicht auf die Route einigen, und Baku hat sich nicht zum Bau einer Gas- und Strominfrastruktur entlang der Straße verpflichtet.

Das russische Außenministerium hat am Freitag den armenischen Botschafter in Moskau einberufen, um heftig gegen Eriwans Annäherungsversuche an den Westen zu protestieren. Das Ministerium hat die Maßnahmen der Regierung Paschinjans kritisiert „unfreundlich,“ und sagte, dass es „Glaubt fest daran, dass Russland und Armenien Verbündete bleiben.“

Biden hat sich weder zur Latschin-Blockade noch zu Eriwans Behauptungen über einen drohenden Konflikt geäußert.