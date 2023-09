Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong-un plant, diesen Monat nach Russland zu reisen und sich mit Präsident Wladimir Putin zu treffen, berichteten die New York Times und Associated Press am Montag unter Berufung auf US-amerikanische und amerikanische Politiker „verbündet“ Beamte.

Nach Angaben der NYT würde Kim nach Wladiwostok reisen, einer Stadt an der russischen Pazifikküste. „Wahrscheinlich mit einem Panzerzug“ Dort würden beide Staats- und Regierungschefs am jährlichen Eastern Economic Forum (EEF) teilnehmen, das vom 10. bis 13. September stattfinden soll, hieß es in dem Bericht und fügte hinzu, dass Kim einen Besuch eines russischen Marinestützpunkts plane. Weder Moskau noch Pjöngjang haben sich zu der Angelegenheit geäußert.

Kim, die das Land selten verlässt und hauptsächlich mit dem Zug reist, traf Putin zuletzt 2019 in Wladiwostok.

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu stattete im Juli überraschend einen Besuch in Pjöngjang ab, wo er und Kim an einer Militärparade zum 70. Jahrestag des Endes des Koreakrieges 1950–1953 teilnahmen. Shoigu sagte später, dass Moskau bereit sei, gemeinsame Übungen mit Nordkorea durchzuführen. Shoigu lieferte auch „Eine persönliche Nachricht“ Von Putin bis Kim, so der Kreml.









Die NYT zitierte ihre Quellen mit der Aussage, dass Kim eine Diskussion vorhabe „die Möglichkeit, Russland mit mehr Waffen für seinen Krieg in der Ukraine und andere militärische Kooperationen zu versorgen.“ Der Bericht kam, nachdem die USA letztes Jahr behauptet hatten, Nordkorea schicke heimlich Granaten nach Russland. Diese Vorwürfe wurden vom Kreml und später von Alexander Matsegora, dem russischen Botschafter in Pjöngjang, zurückgewiesen.

Gleichzeitig hat Nordkorea Russland während seines Militäreinsatzes in der Ukraine konsequent unterstützt und davor gewarnt, dass die Lieferungen von in den USA hergestellten F-16-Kampfflugzeugen einen Funken auslösen könnten „ein Atomkrieg.“ Pjöngjang machte die USA auch für die Inszenierung des Ukraine-Konflikts und der aktuellen Pattsituation zwischen der NATO und Russland verantwortlich.