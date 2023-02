Kim Jong Un taucht nach 36 Tagen außerhalb des Rampenlichts wieder auf und befiehlt Nordkorea, sich auf den Krieg vorzubereiten.

Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un leitet am 6. Februar 2023 ein Militärtreffen in Pjöngjang, Nordkorea. (Nordkoreas Koreanische Zentrale Nachrichtenagentur (KCNA) über Getty Images)

Kim Jong Un wurde 36 Tage lang nicht öffentlich gesehen, was Spekulationen über seinen Gesundheitszustand anheizte.

Berichten zufolge nahm Nordkoreas Führer jedoch am Montag an einem Treffen mit Militärbeamten teil.

Er diskutierte Kriegsstrategien, während die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel zunehmen, heißt es in den Berichten.

Der nordkoreanische Führer Kim Jong Un tauchte nach 36 Tagen aus dem Rampenlicht plötzlich wieder auf, als er seinem Land befahl, sich „auf den Krieg vorzubereiten“, laut mehreren Berichten.

Kim wurde fotografiert, als er am Montag den Vorsitz bei einer Sitzung der zentralen Militärkommission der regierenden Arbeiterpartei führte, berichtete Reuters.

Seine Anwesenheit war das erste Mal, dass er nach mehr als einem Monat aus Gründen, die nicht öffentlich gemacht wurden, wieder in der Öffentlichkeit stand.

Sein Verschwinden warf in mehreren Nachrichtenagenturen Fragen zu seiner Gesundheit auf. Die längste Pause von Kims Jong Un aller Zeiten vom Rampenlicht war 2014, als er 40 Tage lang nicht gesehen wurde.

Bei dem Treffen am Montag diskutierten Kim und seine Militärbeamten „eingehend die wichtigsten militärischen und politischen Aufgaben für 2023 und die langfristigen Fragen in Bezug auf die Ausrichtung des Armeeaufbaus“, berichtete The Korea Herald unter Berufung auf die offizielle Korean Central News Agency ( KCNA).

Das Treffen findet statt, während sich Pjöngjang darauf vorbereitet, am Mittwoch den 75. Jahrestag der Gründung der Koreanischen Volksarmee zu begehen, der voraussichtlich mit einer Militärparade gefeiert wird. Kim wird voraussichtlich dort sein, berichtete NK News.

Die Spannungen auf der koreanischen Halbinsel haben zugenommen, nachdem Pjöngjang geplante gemeinsame Militärübungen zwischen seinem Rivalen Südkorea und den USA in der Region verurteilt hatte.

Ein Sprecher des nordkoreanischen Außenministeriums sagte, die Ausweitung der von den USA letzte Woche angekündigten Militärübungen drohe, die Halbinsel in ein „riesiges Kriegsarsenal und ein kritischeres Kriegsgebiet“ zu verwandeln, berichtete Associated Press.

Pjöngjang sei bereit, mit der „überwältigendsten Nuklearmacht“ zu kontern, heißt es in der Erklärung weiter.

Südkorea hat erklärt, dass es verstärkte militärische Aktivitäten in Pjöngjang überwacht, berichtete Reuters.

Bevor er am Montag wieder auftauchte, wurde Kim zuletzt bei einem anderen Regierungstreffen am 2. Januar gesehen, wo bekannt wurde, dass ein hochrangiger Militärbeamter, Pak Jong Chon, entlassen und ersetzt worden war, berichtete Reuters damals.