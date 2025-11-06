Zehntausende Menschen folgten ihr auf Instagram. Dort berichtete die Influencerin Kim Flint über Erfolge und Rückschläge im Kampf gegen den Krebs. Jetzt ist die Nichte der Schauspielerin Katja Flint gestorben.

Kim Flint starb im Alter von 33 Jahren nach langer, schwerer Krankheit. „Kim ist heute um 7 Uhr morgens friedlich verstorben“, teilte ihre Familie am Montag auf ihrem Instagram-Account mit der Überschrift „Moving to Heaven“ mit. Sie veröffentlichte auch ein Foto der jungen Frau beim Wasserskifahren. Der Beitrag wird von fröhlicher Musik begleitet. Die Nichte der Schauspielerin Katja Flint litt an einem unheilbaren Nebennierenkarzinom. In den sozialen Medien berichtete die erfolgreiche Influencerin offen über ihre Erkrankung, sprach über ihre Hochzeit im vergangenen Sommer auf Sylt, aber auch über Rückschläge im Kampf gegen den Krebs.

Einem Bericht des „Tagesspiegels“ zufolge lernte sie ihren Mann 2021 kennen, kurz vor ihrer Diagnose. Auch er war auf dem Account zu sehen, oft in Krankenhauskleidung oder mit Gesichtsmaske. Beide waren bis zum Schluss hoffnungsvoll.

Ich hoffe auf eine neue Therapie Nur wenige Tage vor ihrem Tod zeigte sich Kim Flint in einem Video voller Selbstvertrauen. Damals berichtete sie, dass es in einer Heidelberger Klinik eine neue Therapie für sie gebe. „Die Hoffnung. Der Strohhalm ist da. Leute, ich kann es einfach nicht glauben. Licht am Horizont“, schrieb sie.

Der Tod von Kim Flint löste in den sozialen Netzwerken große Bestürzung aus.

Viele Menschen bewunderten den Mut und die Zuversicht, mit der die junge Frau ihrem Schicksal entgegentrat. Hunderte hatten sich zuvor an Wohltätigkeitsaktionen für Kim Flint beteiligt und Geld für ihre Stiftung, die Kim Flint Foundation, gesammelt, die die seltene Krankheit erforschen will. Flint lebte in Hamburg. In einem ihrer letzten Posts schrieb sie über ihr Leben mit Krebs: „Wahrscheinlich das Schlimmste von allem: Jeder bekommt seine Pause, außer dir. Niemals.“

dpa/krott