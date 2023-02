Een briljante vrije trap op het laatste moment van Callum Slattery handhaafde de ongeslagen start van Stuart Kettlewell als Motherwell-manager toen zijn ploeg een 1-1 gelijkspel claimde tegen Kilmarnock.

Kettlewell werd woensdag op vaste basis aangesteld nadat hij zijn twee wedstrijden als conciërge had gewonnen, maar de nieuwe manager-bounce leek in de eerste helft in Rugby Park te zijn mislukt.

Scott Robinson bekeerde zich in de 17e minuut van een goalmouth scramble terwijl Kilmarnock domineerde.

De tweede helft was een ander verhaal. Motherwell werd steeds dreigender en slechts een reeks reddingen van Sam Walker verhinderde dat ze op gelijke hoogte kwamen voordat invaller Slattery vanaf 25 meter in de bovenhoek krulde.

Kettlewell wees hetzelfde team aan voor de derde wedstrijd op rij, terwijl Killie-baas Derek McInnes vijf wijzigingen aanbracht toen Christian Doidge terugkeerde voor de geschorste Kyle Vassell.

De thuisploeg kwam snel op voorsprong en zette Motherwell onder druk. Robinson kreeg twee keer de kans om een ​​teamgenoot op te zetten, maar misplaatste zijn bezuinigingen voordat een voorzet van Danny Armstrong over het doel flitste.

De opener kwam uit een corner van Armstrong. Liam Kelly stopte de kopbal van Joe Wright, maar Motherwell kon niet wegwerken en de bal ketste terug in de doelmond zodat Robinson naar huis kon.

De Ayrshire-ploeg dreigde vanuit een andere hoekschop van Armstrong toen Kelly de kopbal van Alan Power redde en Calum Butcher vervolgens blokkeerde van Rory McKenzie.

Motherwell had moeite om enig balbezit van betekenis te krijgen in de Killie-helft en de thuisploeg had nog maar 10 man over en Doidge werd behandeld voor een gezichtsblessure toen ze er eindelijk in slaagden een poging te wagen in de blessuretijd van de eerste helft. De treffer van Blair Spittal werd naast gekopt door Ash Taylor.

Doidge verscheen weer voor de tweede helft en werd al snel schoon gespeeld door Robinson, maar Dan Casey kwam terug om de spits van de bal te vegen.

Motherwell had kort daarna hun beste kans tot dusver toen Taylor te kort kwam met een terugspeelbal, maar het overhaaste schot van Jonathan Obika werd gered door Walker.

De bezoekers kregen weer een uitstekende kans toen ze counterden via Paul McGinn en vervolgens Dean Cornelius, maar Walker schoot Killie opnieuw te hulp toen hij James Furlong afwees.

De doelman maakte er een hattrick van indrukwekkende stops van toen hij de 20-yardaanval van Kevin van Veen pareerde na het ontslag van Obika.

Kettlewell zette een extra aanvaller in Jack Aitchison en de invaller stelde McGinn op, maar opnieuw kreeg Walker sterke handen bij de krachtige aanval van de verdediger voordat hij een meer routinematige redding maakte van Furlong.

Walker redde in de 89e minuut puntloos van invaller Stephen O’Donnell toen Obika beweerde dat hij in de zestien naar de grond was gesleept.

Het was duidelijk dat er iets speciaals voor nodig was om Walker te verslaan en Slattery zorgde er al snel voor dat Motherwell zeven punten boven de onderste club Dundee United kwam te staan ​​en ze met drie voorsprong op Ross County en Killie hield.

Wat is het volgende?

van Kilmarnock volgende Schotse Premiership-wedstrijd is weg naar Rangers op 4 maart moederput zijn weg naar Ross provincie op dezelfde dag.

Beide wedstrijden beginnen om 15.00 uur.