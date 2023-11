„Killers Of The Flower Moon“ überschreitet weltweit 100 Millionen US-Dollar an Kinokassen – Deadline

Paramount Pictures/Courtesy Everett Collection Martin Scorseses Mörder des Blumenmondes, von Apple, Paramount und Imperative Entertainment, hat einen Meilenstein gesetzt und bis Donnerstag an den weltweiten Kinokassen die 100-Millionen-Dollar-Marke überschritten. Mit Beginn des dritten Frames ist die epische Western-Krimi-Saga in vollem Gange 102,1 Millionen US-Dollar weltweit, inkl 45,3 Millionen US-Dollar Inland und 56,8 Millionen US-Dollar von der internationalen Kinokasse. Der Film mit Leonardo DiCaprio/Robert De Niro/Lily Gladstone wurde auf den Filmfestspielen von Cannes uraufgeführt und Ende Oktober weltweit in die Kinos gebracht. Der Film hatte im Ausland gute Starts, vor allem für einen Historienfilm mit langer Laufzeit und zu einem Zeitpunkt, als das Talent aufgrund des Schauspielerstreiks keine Werbung für ihn machen konnte. VERBINDUNG: „Killers Of The Flower Moon“-Rezension: Scorsese, De Niro und DiCaprio übernehmen ein kraftvolles und dunkles Epos aus Liebe, Täuschung, Mord und Gier gegen die Osage Nation – Filmfestspiele von Cannes Das Spiel verlief seitdem robust. Im zweiten Studienjahr am vergangenen Wochenende war international ein Rückgang der Überbleibsel um 36 % zu verzeichnen. Bis Donnerstag sind die wichtigsten Märkte in Übersee Vereinigtes Königreich (8 Mio. USD), Frankreich (7 Mio. USD), Deutschland (4,5 Mio. USD), Italien (4,1 Mio. USD/abgewickelt von Leone), Spanien (3,5 Millionen US-Dollar), Australien (3 Mio. USD), Niederlande (1,8 Mio. USD), Mexiko (1,8 Mio. USD), Brasilien (1,5 Millionen US-Dollar) und die Vereinigte Arabische Emirate (900.000 $). VERBINDUNG: Filmveröffentlichungskalender für 2023 Bis Disney/Marvel’s gibt es noch Platz auf dem Markt ohne größere Zeltstangen Die Wunder Der Rollout beginnt am 8. November. In der Zwischenzeit gibt es einen Streaming-Termin für Mörder des Blumenmondes auf Apple steht noch nicht fest. Und die Begeisterung für Auszeichnungen könnte diesen Wandel beeinflussen. Basierend auf einer wahren Geschichte und erzählt durch die unwahrscheinliche Romanze von Ernest Burkhart (DiCaprio) und Mollie Kyle (Gladstone). Mörder des Blumenmondes verfolgt die verdächtigen Morde an Mitgliedern der Osage Nation, die über Nacht zu den reichsten Menschen der Welt wurden, nachdem unter ihrem Land Öl entdeckt wurde.

