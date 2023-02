Alisson schonk Real Madrid een gelijkmaker toen Vinicius Jr Liverpool opnieuw achtervolgde en the Reds uiteenvielen in een Champions League-thriller.

Twee briljante goals en twee keepersfouten zorgden voor een verbluffende eerste helft op Anfield toen de Reds naar een voorsprong van twee goals snelden en die vervolgens weggooiden.

Getty Alisson strandde door de afbuiging

Madrid maakte op een rampzalige manier gelijk toen Alisson een pass rechtstreeks op de Braziliaanse teamgenoot Vinicius Jr afvuurde, die de bal in een leeg doel zag stuiteren.

Het kwam na een verbluffende, curling-poging van Vinicius Jr in de 21e minuut die Alisson geen kans gaf.

De buitenspeler was de aartsvijand van Liverpool in de Champions League-finale van 2022 en scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd toen de LaLiga-reuzen met 1-0 wonnen.

Thibaut Courtois speelde ook in de finale van vorig jaar, maar ging snel van held naar nul op Anfield, samen met zijn tegenhanger.

Nadat Darwin Nunez de score opende met een sensationeel schot en de doelman van Madrid met verstomming sloeg, kreeg Salah in de 14e minuut de tweede van Liverpool.

Courtois maakte een puinhoop van een slordige terugspeelbal en de Egyptische aanvaller mocht vanaf acht meter afstand een open doel binnentikken.

Getty Courtois wil dit niet terugkijken

Het is een rivaliteit die wordt gekenmerkt door keepersfouten: Loris Karius maakte een aantal huilbuien in de nederlaag van Liverpool tegen Madrid in de Champions League-finale van 2018.

De voormalige Reds-doelman zal Newcastle vervangen in de Carabao Cup-finale tegen Manchester United op zondag – en Ian Danter van talkSPORT kon het niet laten om aan de Duitser te denken.

“Ik vraag me af of Loris Karius hier naar kijkt”, blikte Danter terug vanaf Anfield.

De comeback van Madrid was compleet toen Eder Militao in de 47e minuut een vrije trap van Luka Modric binnenkopte toen de tweede helft verder ging waar de eerste was gebleven.

En Karim Benzema zorgde in de 55e minuut voor de 4-2 met een van richting veranderd schot.