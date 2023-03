Vijf tienermeisjes in Iran dansten op een liedje van Selena Gomez in een TikTok-video die viraal is gegaan.

Ze werden vastgehouden door de repressieve politiemacht die bekend staat als de “Guidance Patrol” en naar verluidt gedwongen om een ​​verontschuldigingsvideo op te nemen waarin ze berouw toonden voor hun daden, met hun hoofd bedekt.