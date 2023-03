Noord-Korea testte wapens met nucleair vermogen af ​​vanuit een onderzeeër.

Dit komt wanneer de VS en Zuid-Korea hun militaire oefeningen beginnen.

Volgens het KCNA-rapport hebben de raketten zo’n 1500 kilometer afgelegd voordat ze een doelwit in de zee raakten.

Het Noord-Korea met kernwapens heeft zondag twee strategische kruisraketten afgevuurd vanaf een onderzeeër, zei het staatspersbureau KCNA maandag, net op het moment dat de militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea zouden beginnen.

“Strategisch” wordt meestal gebruikt om wapens te beschrijven die een nucleair vermogen hebben.

KCNA zei dat de lancering de betrouwbaarheid van het systeem bevestigde en de offensieve operaties onder water van de onderzeese eenheden testte die deel uitmaken van de nucleaire afschrikking van Noord-Korea.

Zuid-Korea’s Joint Chiefs of Staff (JCS) zeiden dat het leger zeer alert was en dat de inlichtingendienst van het land samenwerkte met zijn Amerikaanse tegenhanger om de details van de lancering te analyseren.

Op maandag zouden Zuid-Koreaanse en Amerikaanse troepen beginnen met 11 dagen van gezamenlijke oefeningen, genaamd “Freedom Shield 23”, die zullen worden gehouden op een schaal die sinds 2017 niet meer is gezien.

De oefeningen zullen de gecombineerde defensieve houding van de geallieerden versterken, zeiden de twee legers, en zullen veldoefeningen omvatten, waaronder amfibische landingen.

Noord-Korea is al lang verontwaardigd over oefeningen die het beschouwt als een repetitie voor een invasie. Het heeft het afgelopen jaar een recordaantal rakettesten en -oefeningen uitgevoerd in een poging om zijn nucleaire afschrikking te versterken en meer wapens volledig operationeel te maken.

“Het is zeer spijtig dat Noord-Korea onze regelmatige, defensieve oefeningen gebruikt als voorwendsel voor provocatie”, zegt Koo Byoung-sam, woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Eenwording dat de betrekkingen met het Noorden behartigt.

Hij zei:

Ik hoop dat Noord-Korea beseft dat ze niets kunnen verdienen aan escalerende spanningen op het Koreaanse schiereiland.

De lancering van de onderzeeër was bedoeld om de vastberadenheid van Noord-Korea te tonen om een ​​situatie onder controle te krijgen waarin, zei KCNA, “de Amerikaanse imperialisten en de Zuid-Koreaanse marionettenstrijdkrachten steeds meer onverhuld raken in hun anti-DVK (Democratische Volksrepubliek Korea) militaire manoeuvres.”

KCNA zei dat de strategische kruisraketten in de vroege uren van zondag werden afgevuurd vanaf de onderzeeër “8.24 Yongung” in het water voor de oostkust van Korea.

Een JCS-woordvoerder zei dat niet alles wat Noord-Korea beweerde juist was, maar hij gaf geen verdere details.

Het is onduidelijk of Noord-Korea de geminiaturiseerde kernkoppen die nodig zijn om op dergelijke raketten te passen, volledig heeft ontwikkeld. Analisten zeggen dat het perfectioneren van kleinere kernkoppen hoogstwaarschijnlijk een belangrijk doel zou zijn als het Noorden de kernproeven hervat.

Leif-Eric Easley, een professor aan de Ewha University in Seoul, zei dat Noord-Koreaanse kruisraketten gelanceerd vanaf een onderzeeër een bedreiging vormen die de Verenigde Staten en hun bondgenoten serieus moeten nemen, maar dat Pyongyang zijn capaciteiten zou kunnen overdrijven.

Easley zei:

Het Kim-regime wil laten zien dat het de militaire capaciteiten kan evenaren of overtreffen die te zien zijn tijdens de verdedigingsoefeningen tussen de VS en Zuid-Korea. Maar de realiteit is dat Noord-Koreaanse soldaten slecht gevoed worden en de opdracht krijgen om boeren te helpen het voedseltekort in het land aan te pakken.

De Japanse kabinetssecretaris Hirokazu Matsuno zei dat er geen informatie was dat de raket in de richting van de Japanse wateren vloog of enige schade aanrichtte.

“Als de aankondiging van Noord-Korea dat de raket een bereik van meer dan 1500 km heeft waar zou zijn, zou dat een bedreiging vormen voor de vrede en stabiliteit in de regio – we maken ons zorgen”, zei Matsuno.

Hij zei dat Amerikaanse militaire afschrikking in Azië-Pacific “essentieel” is in de regio, eraan toevoegend dat het Noorden “mogelijk zal overgaan tot verdere provocerende acties zoals een kernproef.”

Noord-Korea heeft een grote onderzeeërvloot, maar de 8.24 Yongung (24 augustus Hero) is de enige bekende experimentele onderzeeër met ballistische raketten. Analisten zeggen dat het een cruciale rol speelt bij de ontwikkeling van raketten, onderzeese technologie en operationele procedures, evenals praktische training van nieuwe onderzeeërs.

Noord-Korea heeft gezegd dat het een operationele onderzeeër met ballistische raketten bouwt.

Terwijl hij toezicht hield op een korteafstandsraketlancering (SRBM) op donderdag, beval de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un het leger om de oefeningen te intensiveren om zo nodig een “echte oorlog” af te schrikken en erop te reageren.

Zondag meldden de staatsmedia dat Kim een ​​vergadering van de regeringspartij leidde om “belangrijke, praktische maatregelen” te bespreken en te beslissen om de oorlogsafschrikking van het land te versterken te midden van de opgevoerde acties van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Het rapport bevatte geen details over de maatregelen.