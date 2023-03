Van haar snoeproze modekeuzes tot haar kriebelroze persoonlijkheid, Kitten Kay Sera is officieel de meest roze persoon ter wereld.

Kitten, oorspronkelijk afkomstig uit Houston, Texas, zegt dat ze aanvankelijk verliefd werd op de kleur op haar 20e verjaardag na het dragen van een geheel roze outfit die haar een spiritueel ontwaken gaf vanwege het gevoel dat ze erdoor kreeg.

Nu, bijna 40 jaar later, is Kitten nog steeds toegewijd aan de kleur, en in 2022 zelfs getrouwd.

Haar huis in Hollywood, dat ze The Pink Palace heeft genoemd, pronkt met alles wat roze is, inclusief haar schoonmaakspullen. Haar hond Miss Kisses is zelfs geverfd in een zachte bloskleur – met behulp van door dierenartsen goedgekeurde kleurstoffen voor bietensap.

Kitten legt uit: “Roze is alles voor mij. Roze is compassie – het is krachtig, het is punk, het is glamoureus, het is flirterig, het is meisjesachtig, het is alles.”

Kitten is sindsdien te zien geweest in meer dan 150 mediapresentaties, van Netflix-shows tot het verschijnen op de cover van het tijdschrift Vogue in 2021. Ze verscheen ook als het schoonheidsmodel in de wereldwijde make-upcampagne voor Joah Beauty in 2022.

Kitten vervolgde: “Ik ben misschien niet ieders kopje thee, maar zolang ik gelukkig ben en helder straal, is dat het enige dat telt.”