Overstromingen als gevolg van stortregens hebben twee Turkse provincies getroffen die werden verwoest door de aardbevingen van vorige maand, waarbij ten minste 14 mensen om het leven kwamen en de ellende van duizenden daklozen toenam, zeggen ambtenaren.

Nog een aantal mensen werden meegesleurd door het stromende water dat straten in modderige rivieren veranderde in gebieden die getroffen waren door de aardbeving met een kracht van 7,8 in februari, zeiden functionarissen.

Meer dan 48.000 mensen kwamen om in Türkiye en bijna 6.000 in Syrië bij de ramp van 6 februari, de dodelijkste in de regio in de moderne tijd.

Op beelden was te zien hoe het water auto’s wegvaagde en tijdelijke woningen voor slachtoffers van aardbevingen onder water zette.

In een virale video reikt een man, gekleed in een beige pak en stropdas, om hulp terwijl hij naast een meubelstuk langs een deinend beekje drijft. Zijn lot blijft onbekend.