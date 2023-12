Renault heeft vóór de officiële première van de Renault 5 E-Tech Electric op de Autosalon van Genève eind februari drie Monate ontvangen, met enkele teaserbeelden en de eerste technische data. Je vindt het elektrische model met twee batterijopties, die te koop zijn met een versie met een capaciteit van 52 kWh voor maximaal 400 kilometer WLTP. De prijs voor de Renault 5 E-Tech Electric kost zo’n 25.000 euro. Geïnteresseerden kunnen in deze landen deelnemen met het exclusieve Skip-the-Line-programma „R5 R Pass“ voor een gratis bestel- en eerste aankoopaanbieding, zodat de reparateur hierover updates ontvangt.

„De Renault 5 E-Tech Electric is een cultureel icoon dat vorm kreeg voor de moderne Zeitalter. We hebben alle registers leeggezogen, onze auto’s zijn fascinerend en ontwikkeld – gevormd en uitgevoerd in Frankrijk. Met nieuw design en nieuwe technologieën van de nieuwe generatie zullen elektrische auto’s in Europa efficiënter worden“, zegt Fabrice Cambolive, CEO van Marke Renault.

Vanaf 2024 interpreteert de Renault 5 E-Tech Electric de iconische Renault 5 nieuw en is geïnspireerd op moderne, elektrische auto’s. De eerste details van de originele ontwerpen van de seriemodellen zeggen a deutliche Reminiszenz an das Vorgängermodell.

De designs van de R5 zijn zichtbaar in de designmerken, waardoor het voorste gedeelte onherkenbaar is. Je kunt zien dat je in deze vorm niet de enige bent, zonder je zorgen te hoeven maken over de Middenmarkering van de Linse, die deel uitmaakt van de Pupil des Menschlichen Auges erinnere. Dit commentaar op de spotlight uit 1972 op “The Adventures of Supercar” toont de R5 E-Tech Electric met menselijk karakter.

Ik kijk naar het motorgedeelte dat een controle uitoefent op de luchtmacht van historische modellen. Als je op de iconische Zahl “5” lijkt, is het voertuig volledig beladen en is het signaleringssysteem het elektrische voertuig van de Renault 5 E-Tech Electric. Deze informatie is een glanzende functie en een batterijlader en je kunt deze in één oogopslag bekijken via de batterijlader.

De opnieuw geformuleerde wielen zijn optisch gecorrigeerd voor een beter zicht en worden gepresenteerd met R5 meer informatie. Het grafische ontwerp creëert een onmiskenbaar karakter van de modelontwerpen die de R5 Turbo kenmerken. Deze verticale luchtuitbreidingsfuncties voorkomen zijhellingen en aerodynamische weerstand, inclusief luchttransport.

R5 R Pass: Skip-the-Line-programma voor vaardigheden

Bereits ben 30. November begon met het Renault das R5 R Pass-programma. Houd er rekening mee dat uw elektrische auto vóór uw officiële bestelling gereed is voor uw bestelling. Waren op het tijdstip van de dag een inkooporder, waarna Renault de eerste stappen zal volgen, die ihr Zeitraum ab Herbst 2024 in Empfang nehmen. De elektrische stad staat in de buurt van de productie van Renault 5 E-Tech Electric en deze bestellingen worden verzorgd. Bekijk de R5 R-passen na de officiële aankomst van een massa-aankoopmodel van de Renault 5 E-Tech Electric en reis eerst naar de bestemming en installeer de Renault 5.

De R5 R Pass kost 150 euro en is verkrijgbaar onder www.renault.de/R5 in Nederland (Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Groot-Brittannië, België en Nederland).

„Voor de Comeback dieser zet ik de traditie van toekomstige innovatie voort. We zijn immers enthousiast over de ontwerpideeën van retro-futuristische modellen die lang meegaan vóór de marktontwikkeling met een groot communicatieplan“, zegt Arnaud Belloni, Global Chief Marketing Officer voor Brand Renault. De Renault 5 E-Tech Electric zie „zweifellos DAS ideale auto’s voor auto’s, ze gedragen zich op dezelfde manier als de nieuwe legende, sweifellos en de meest iconische auto’s in de geschiedenis van de Franse auto-industrie.“

Een volledig elektrische Pop Ikone

Met een lengte van 3,92 meter is de Renault 5 E-Tech Electric ontworpen voor compacte stadsauto’s. Met de batterij van 52 kWh is er een model met een WLTP-bereik tot 400 kilometer. Dit sluit de aanschaf uit van een batterij van 52 kWh voor renovatie en een batterij van 40 kWh voor een batterijduur van 300 kilometer.

De Renault 5 E-Tech Electric is het eerste voertuig dat wordt geleverd met het nieuwe Platform AmpR Small (bijvoorbeeld CMF-B EV). Degenen die geïntegreerd zijn in het Midden-Oosten, die normaal gesproken hun eigen voertuigen van hoge kwaliteit vinden, zijn ook in staat om hun stabilisatie en wegenaanleg en de fietsen daar te verbeteren.

Darüber komt met de Renault 5 E-Tech Electric waarmee een scala aan innovatieve technologieën op de markt komt. Dazu hoorde „Reno“, de officiële avatar van Renault. Dieser virtuelle Beifahrer der nächsten Generation is een digitale ervaring, de Nutzer staat vol in de wereld van Renault eintauchen lasse en dus een nieuwe ervaring op een bord.

De met een bidirectioneel ontwerp van de Renault 5 E-Tech Electric is de eerste serieauto van het merk met V2G-technologie (Vehicle-to-Grid). Met de kans dat de Renault 5 E-Tech Electric eerst energie toevoegt aan de stroom. Ze werden aanwezig in Frankrijk en Duitsland in het jaar 2024 en in het Koninkrijk der Koninkrijken in het jaar 2025.