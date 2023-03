KIJK | China’s Xi arriveert in Moskou om het conflict in Oekraïne te bespreken

De Chinese president Xi Jinping is op een driedaagse reis naar Rusland.

Er vindt een top plaats tussen Jinping en de Russische president Vladimir Poetin.

De twee leiders zullen de twaalf punten tellende standpuntnota van China over het conflict in Oekraïne bespreken.

Xi Jinping prees zijn historische bezoek aan Moskou maandag als een “nieuwe impuls” aan de Chinees-Russische betrekkingen in de aanloop naar gesprekken met Vladimir Poetin over de voorstellen van Peking om de gevechten in Oekraïne te stoppen.

De top tussen de Russische president en de Chinese leider komt op het moment dat China zichzelf probeert af te schilderen als een neutrale partij in het conflict in Oekraïne.

Washington heeft Peking ervan beschuldigd wapenexport naar Moskou te overdenken – beweringen die China luidruchtig heeft ontkend.

Xi’s driedaagse reis dient ook als blijk van steun aan het internationaal geïsoleerde Poetin, slechts enkele dagen nadat een tribunaal voor oorlogsmisdaden een arrestatiebevel tegen hem had uitgevaardigd op beschuldiging van het onwettig deporteren van Oekraïense kinderen.

Xi landde op de luchthaven Vnukovo in Moskou en werd begroet door vice-premier Dmitry Chernyshenko op een rode loper terwijl een militaire fanfare de volksliederen van de landen speelde, zo lieten de Russische staatsmedia zien.

Xi werd kort na de landing door Russische persbureaus geciteerd:

Ik ben ervan overtuigd dat het bezoek vruchtbaar zal zijn en een nieuwe impuls zal geven aan de gezonde en stabiele ontwikkeling van de Chinees-Russische betrekkingen.

“In een wereld van volatiliteit en transformatie zal China met Rusland blijven samenwerken om het internationale systeem met de VN als kern te beschermen”, zei hij.

Xi beschreef China en Rusland als “goede buren” en “betrouwbare partners” en zei dat de twee zouden samenwerken om “echt multilateralisme” te verdedigen.

‘Constructieve rol’

De twee leiders zullen de twaalf punten tellende standpuntnota van China over het conflict in Oekraïne bespreken, waarin wordt opgeroepen tot dialoog en respect voor de territoriale soevereiniteit van alle landen.

“Op de een of andere manier zullen kwesties die in (Peking’s) plan voor Oekraïne aan de orde worden gesteld tijdens de onderhandelingen worden aangeroerd. President Poetin zal uitgebreide uitleg geven over het Russische standpunt”, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen verslaggevers.

Poetin en Xi zullen later maandag een “informele” één-op-één-ontmoeting en diner hebben, voorafgaand aan de besprekingen op dinsdag, vertelde Joeri Ushakov, de beste adviseur voor buitenlands beleid van Poetin, aan Russische persbureaus.

Poetin heeft de verklaringen van Peking over Oekraïne verwelkomd als een indicatie van de bereidheid om een ​​”constructieve rol” te spelen bij het beëindigen van het conflict.

KIJK | Xi roept op tot ‘zware straf’ na 9 Chinezen gedood in Centraal-Afrikaanse Republiek

Maar Kiev herhaalde maandag de oproep aan Rusland om zijn troepen uit Oekraïne terug te trekken voordat Xi arriveert.

“De formule voor de succesvolle uitvoering van het ‘vredesplan’ van China. Het eerste en belangrijkste punt is de overgave of terugtrekking van de Russische bezettingstroepen van (Oekraïens grondgebied) in overeenstemming met het internationale recht en het VN-handvest”, aldus de secretaris van de Nationale Veiligheidsdienst van Oekraïne. en Defensieraad, Oleksiy Danilov, schreef op Twitter.

Een dag voor de aankomst van Xi ging een opstandige Poetin naar de door Rusland bezette Oekraïense stad Mariupol – zijn eerste bezoek aan het op Kiev veroverde gebied sinds de troepen van Moskou in februari 2022 de grens overstaken.

Xi’s bezoek komt ook slechts enkele dagen nadat het Internationaal Strafhof (ICC) een arrestatiebevel tegen Poetin had uitgevaardigd op beschuldiging van het onrechtmatig deporteren van Oekraïense kinderen.

‘Objectief en onpartijdig standpunt’

Peking zei maandag dat het ICC moet vermijden wat het “politisering en dubbele standaarden” noemt en het principe van immuniteit voor staatshoofden moet respecteren.

De rechtbank moet “een objectieve en onpartijdige houding aannemen” en “de immuniteit van staatshoofden van jurisdictie onder internationaal recht respecteren”, zei Wang Wenbin, woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, tijdens een regelmatige briefing.

De oplossing voor het conflict in Oekraïne, voegde hij eraan toe, bleef “dialoog en onderhandeling”.

Peking en Moskou zijn de afgelopen jaren dichter bij elkaar gekomen onder een partnerschap dat heeft gediend als een diplomatiek bolwerk tegen het Westen.

China heeft kritiek geuit op wat het ziet als een door de VS geleide drukcampagne tegen Rusland terwijl de campagne van Moskou in Oekraïne voortduurt, en roept in plaats daarvan op tot wat het “onpartijdige” bemiddeling van het conflict noemt.

“Geen enkel land mag de internationale orde dicteren”, schreef Xi in een Russisch krantenartikel dat maandag werd gepubliceerd.

“China heeft de hele tijd een objectief en onpartijdig standpunt ingenomen op basis van de verdiensten van de kwestie, en actief vredesbesprekingen bevorderd”, voegde hij eraan toe.

Nauwlettend in de gaten gehouden

Het standpunt van Peking heeft kritiek gekregen van westerse landen, die zeggen dat China diplomatieke dekking biedt voor de gewapende interventie van Moskou.

Ze beweren dat de voorstellen van China zwaar zijn op grote principes, maar licht op praktische oplossingen.

De Verenigde Staten zeiden vorige week dat de voorstellen van China simpelweg de “Russische verovering” zouden consolideren en het Kremlin in staat zouden stellen een nieuw offensief voor te bereiden.

De woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad, John Kirby, zei vrijdag:

Op dit moment staan ​​we niet achter oproepen voor een staakt-het-vuren.

“We steunen zeker geen oproepen tot een staakt-het-vuren waar de Volksrepubliek China om zou vragen tijdens een vergadering in Moskou die Rusland alleen maar ten goede zou komen”, zei hij, verwijzend naar de Volksrepubliek China, de officiële naam van het land.

Analisten zeggen dat de stappen van Xi waarschijnlijk niet zullen leiden tot een stopzetting van de vijandelijkheden, maar zijn reis zal nauwlettend in de gaten worden gehouden in westerse hoofdsteden.

The Wall Street Journal heeft gemeld dat Xi ook zijn eerste gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zou kunnen plannen sinds het conflict begon.

Zelensky heeft gezegd dat hij gesprekken met zijn Chinese tegenhanger zou verwelkomen.