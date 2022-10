Kiews vollständige Hilfsforderungen enthüllt – RT Russia & Formal Soviet Union

Die Ukraine erwartet, dass die EU ihr jeden Monat Milliarden von Dollar zur Verfügung stellt, sagte ein Berater von Präsident Wladimir Selenskyj

Die Ukraine brauche monatlich zwischen vier und fünf Milliarden Dollar, um ihren Haushalt über Wasser zu halten, sagte Alexander Rodnyansky, Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj, am Dienstag der deutschen Mediengruppe Funke. Laut dem Beamten erwartet Kiew, dass die EU ungefähr die Hälfte dieser Summe übernimmt.

„Wir glauben, dass Deutschland etwa 500 Millionen Dollar im Monat aufnehmen könnte“, Rodnyansky sagte und fügte hinzu, dass dies im Jahr 2023 besonders notwendig sei. „Der Staat muss funktionieren, Renten müssen gezahlt werden.“

Kiew hofft auch, rund 2 Milliarden Dollar pro Monat von der EU als Ganzes zu bekommen, fügte die deutsche Verkaufsstelle hinzu. Es ist unklar, ob diese Summe in Zukunft weiter steigen wird, da die Ukraine nach Angaben der Zentralbank des Landes für 2022 mit einer Inflation von 24,5 % rechnet.

Der Präsidentenberater warf Russland eine Öffnung vor „eine wirtschaftliche Front im Krieg“ indem es auf die Energieinfrastruktur der Ukraine abzielt. Moskau ist das bereits gelungen „Drosselung ukrainischer Stromexporte“ sagte er und fügte hinzu, dass die Ukrainer konfrontiert würden “eine sehr große Krise“ diesen Winter und würde dringend gebraucht „Thermobekleidung, Notstrom und Dieselgeneratoren“ unter anderem waren.









Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck forderte bereits eine „Dringende Winterhilfe“ Paket für die Ukraine, das Stromgeneratoren, Transformatoren und Netzreparaturausrüstung umfassen würde. Deutschland selbst steht vor einer akuten Energiekrise und versucht, den Verbrauch angesichts hoher Gas- und Energiepreise zu begrenzen, die teilweise durch das Bestreben der EU verursacht werden, ihre Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu verringern.

Auch der ukrainische Premierminister Denis Schmigal bezifferte am Montag die Gesamtkosten für die Wiederherstellung der ukrainischen Infrastruktur auf rund 750 Milliarden US-Dollar. In dieser Summe sind laut Funke die Kosten für die Erschließung und Modernisierung von Gebieten enthalten, die nicht vom Konflikt Kiews mit Russland betroffen sind. Die Weltbank und die USA gehen davon aus, dass die tatsächlichen Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine halb so hoch sind und sich auf rund 350 Milliarden Dollar belaufen, berichtete die Mediengruppe.

Am Montag sagte Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem derzeit in Berlin stattfindenden Deutsch-Ukrainischen Wirtschaftsforum, seine Regierung wolle die EU-Vollmitgliedschaft der Ukraine und solle den Wiederaufbau planen „mit dem Ziel der Ukraine als Mitglied der EU im Auge.“ Die Transport- und Logistikinfrastruktur der Ukraine sollte so umgebaut werden, dass sie schnell an die des Blocks angeschlossen werden kann, fügte er hinzu.