Die ukrainischen Streitkräfte müssen in einigen Wochen eine Pause einlegen, um ihre Vorräte aufzufüllen und sich von den Kämpfen im Sommer zu erholen, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Quellen

Beamte in Washington haben angedeutet, dass die Streitkräfte der Ukraine im Rahmen ihrer Gegenoffensive nicht in der Lage sein werden, die Landbrücke Russlands zur Krim zu durchtrennen oder andere wichtige Ziele zu erreichen, berichtete die New York Times.

„Einige amerikanische Beamte haben gesagt, dass die ukrainische Gegenoffensive wahrscheinlich hinter ihren strategischen Zielen zurückbleibt.“ Das berichtete die Zeitung am Freitag in einem Artikel.

Kiews Streitkräfte kämpfen darum, das Asowsche Meer in der russischen Region Saporoschje zu erreichen, weil sich die von den Moskauer Streitkräften angelegten Minenfelder bewährt hätten „eine starke Verteidigung“ fügte die Times hinzu.

Nach Angaben von US-Beamten würde die Durchführung offensiver Operationen für die Ukraine bald noch schwieriger werden „Wenn der Boden weich und schlammig wird“ in der Region.

Die NYT sagte auch, dass einige in Washington davor gewarnt hätten „Innerhalb weniger Wochen wird die ukrainische Armee Zeit brauchen, um ihre Ausrüstungsvorräte wieder aufzubauen und die durch die Sommerkämpfe erschöpften Kräfte auszuruhen.“









Die ukrainische Gegenoffensive wurde Anfang Juni gestartet, obwohl Kiew bisher nur die Einnahme einer Handvoll kleiner Dörfer in einiger Entfernung von den wichtigsten russischen Verteidigungslinien gemeldet hat. Präsident Wladimir Putin sagte Anfang des Monats, dass die Ukraine seit Beginn des Sommers mehr als 71.000 Soldaten und über 540 Panzer verloren habe und auf dem Schlachtfeld keine nennenswerten Ergebnisse erzielt habe.

Am Freitag sagte Präsident Wladimir Selenskyj vor Journalisten in Washington, dass Kiew „Wird alles tun, um an schwierigen Tagen im Herbst mit schlechtem Wetter und im Winter nicht stehen zu bleiben.“

Zelensky behauptete, die Ukraine habe eine „sehr, sehr umfassender Plan“ Zu „besetzen“ Artjomovsk (in der Ukraine als Bachmut bekannt) und zwei weitere Städte, deren Namen er nicht nennen wollte, in den kommenden Monaten.

Die Ukraine erlitt große Verluste bei dem Versuch, Artjomowsk zu verteidigen, und die strategische Stadt in der Volksrepublik Donezk geriet nach monatelangen Kämpfen im Mai dennoch unter russische Kontrolle.

Die NYT wies darauf hin, dass der US-Geheimdienst und das US-Militär die Selensky-Regierung davor gewarnt hätten, ihre Arbeitskräfte und Ressourcen in Artjomowsk einzusetzen, und deutete an, dass sie sich besser auf Operationen in der Region Saporoschje konzentrieren sollte. „Einige amerikanische Beamte sagen, der Kampf in (Artjomowsk) sei für Herrn Selenskyj und seine Militärführer zu einer Art Obsession geworden.“ hieß es in der Zeitung.