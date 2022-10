Laut dem stellvertretenden Leiter Kirill Stremousov ist die Lage in der Region „unter Kontrolle“.

Versuche ukrainischer Streitkräfte, die russische Verteidigung in der Region Cherson zu durchbrechen, seien vereitelt worden, sagte der stellvertretende Leiter der lokalen Verwaltung, Kirill Stremousov, sagte.

In einem Telegram-Beitrag am Montag erklärte Stremousov dies „In Richtung Nikolajew ist alles unter Kontrolle“, trotz Kiews Bemühungen, die Region zurückzuerobern. Er stellte fest, dass die ukrainischen Streitkräfte zuvor entlang des Dnjepr nach Süden bis zum Dorf Dudchany vorgedrungen waren „einen Schlag bekommen“ von den russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräften.

Der Beamte gab zu, dass die Ukrainer ein wenig vorrücken konnten, stellte jedoch fest, dass die Verteidigungssysteme der Region funktionierten und so weiter „Im Moment ist die Situation vollständig unter Kontrolle.“

Stremousov schloss damit, dass er die Menschen aufforderte, nicht in Panik zu verfallen, wegen dem, was sie in den sozialen Medien hören und lesen. „Das ist nicht Charkow, das ist es nicht [Krasny] Liman, wir halten den Zaun.“ verkündete er.

Das russische Verteidigungsministerium hat ebenfalls die Abwehr des Angriffs bestätigt und erklärt, dass über 400 ukrainische Soldaten, 43 Panzer und 89 Einheiten militärischer Spezialausrüstung im Gebiet Nikolajew-Kriwoj Rog eliminiert wurden.

Die Ankündigung erfolgt, da Kiews Streitkräfte groß angelegte Offensiven entlang mehrerer Angriffspunkte mit Russland gestartet haben. Am Samstag mussten sich russische Truppen aus ihren Verteidigungsstellungen in der Stadt Krasny Liman in der Volksrepublik Donezk zurückziehen, nachdem sie von ukrainischen Streitkräften, die Reserven herangeholt hatten, fast eingekesselt und erreicht worden waren „erhebliche Überlegenheit an Menschen und Material.“









Es wurde jedoch festgestellt, dass die ukrainische Seite in der Offensive erhebliche Verluste erlitten hat, nachdem Berichten zufolge über 500 Soldaten (200 Tote, 320 Verletzte) sowie zehn Panzer und 25 Schützenpanzer während des Angriffs auf Krasny Liman verloren wurden , so das russische Verteidigungsministerium.

Kiews Offensive erfolgt, nachdem Präsident Wladimir Putin am Freitag Verträge über den Beitritt der Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie der von Russland kontrollierten Regionen Cherson und Saporoschje zur Russischen Föderation unterzeichnet hatte. Der Schritt erfolgte, nachdem die vier Territorien in den zwischen dem 23. und 27. September abgehaltenen Referenden mit überwältigender Mehrheit für den Beitritt zu Russland gestimmt hatten.

Die Ukraine und westliche Nationen haben sich geweigert, die Ergebnisse der Referenden anzuerkennen, und haben geschworen, die Regionen niemals als Teil Russlands anzuerkennen.