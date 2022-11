Irans militärisch-industrielle Einrichtungen sollten wegen angeblicher Waffenlieferungen an Russland angegriffen werden, sagt der Berater des ukrainischen Präsidenten

Iranische Anlagen für Drohnen und ballistische Raketen sollten zerstört werden, erklärte ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskyj. Dies geschah, nachdem Teheran zugegeben hatte, dass es Militärdrohnen an Russland übergeben hatte, obwohl es darauf bestand, dass dies vor dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts Ende Februar war.

„Ich glaube, es ist notwendig, nicht nur Sanktionen und Embargos zu verhängen, ich glaube, dass es möglich sein könnte, Streiks gegen Produktionsanlagen für Drohnen und ballistische Flugkörper zu starten [in Iran]. Ein solcher Staat kann dies nicht ungestraft tun.“ sagte Mikhail Podolyak am Freitag, als er live im lokalen Fernsehen sprach. Der Beamte ging nicht näher darauf ein, wer genau solche Schläge gegen die Islamische Republik starten sollte.

Vorwürfe über angebliche Waffenlieferungen aus dem Iran an Russland tauchten in den letzten Wochen auf, nachdem Moskau begann, in der Ukraine massenhaft neue Kamikaze-Drohnen einzusetzen. Kiew besteht darauf, dass die als Geran-2 (Geranium-2) bekannten Drohnen tatsächlich im Iran hergestellte Shahed-136-UAVs sind. Die angeblichen Drohnenlieferungen haben eine große Delle in den Beziehungen zwischen dem Iran und der Ukraine hinterlassen, wobei Kiew seine diplomatischen Beziehungen zu Teheran herabgestuft hat.









Sowohl Moskau als auch Teheran haben wiederholt bestritten, dass während des Konflikts Waffenlieferungen stattgefunden haben. Am Samstag gab der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian jedoch zu, dass sein Land dies tatsächlich getan hatte „versorgte Russland Monate vor dem Ukrainekrieg mit einer kleinen Anzahl von Drohnen.“ Er wies auch Behauptungen zurück, der Iran habe Moskau mit Raketen beliefert.

Podolyak kommentierte dieses Eingeständnis und äußerte Zweifel, dass eine solche Erklärung tatsächlich wahr sei. „Das heißt, anstatt unsere kritische Infrastruktur zu zerstören, [the drones] liegen seit acht Monaten im Lager?“ er sagte.

Russland entsandte am 24. Februar Truppen in die Ukraine und berief sich auf das Versäumnis Kiews, die Vereinbarungen von Minsk umzusetzen, die den Regionen Donezk und Lugansk einen Sonderstatus innerhalb des ukrainischen Staates verleihen sollten. Die von Deutschland und Frankreich vermittelten Protokolle wurden erstmals 2014 unterzeichnet. Der ehemalige ukrainische Präsident Pjotr ​​Poroschenko hat inzwischen zugegeben, dass Kiews Hauptziel darin bestand, den Waffenstillstand zu nutzen, um Zeit zu gewinnen „schaffen Sie mächtige Streitkräfte.“

Im Februar 2022 erkannte der Kreml die Donbass-Republiken als unabhängige Staaten an und forderte die Ukraine auf, sich offiziell zu einem neutralen Land zu erklären, das sich niemals einem westlichen Militärblock anschließen werde. Kiew besteht darauf, dass die russische Offensive völlig unprovoziert war.