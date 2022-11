Kiew Stromausfälle bringen kaltes Essen, geplantes Staubsaugen, kämpfende Unternehmen

KIEW, Ukraine – Da der Strom ausgefallen war, musste das Frankly-Café im Zentrum von Kiew syrnyky – ukrainische Käsepfannkuchen – auf einem kleinen Propangas-Campingkocher zubereiten. Baristas bereiteten Filterkaffee und Tee mit einem großen Bottich mit heißem Wasser zu, das vor dem Stromausfall gekocht wurde.

Die Verkäufe gingen gegenüber der Vorwoche, als die Lichter noch an waren, um 86 % zurück. Die Eigentümer baten einen Verwandten, einen Generator in Polen zu kaufen, da erschwingliche Modelle in der Ukraine ausverkauft sind. Sie entwerfen eine kalte Speisekarte und beleuchten das Café mit Kerzen.