Kiew schlägt zurück – dat betekent dat Drohnenangriffe actief is in Rusland

Met einer ganzen Welle von Drohnen hoed sterven Oekraïne Ziele angegriffen in Rusland. De eigen schade is klein, maar die aanvallen zetten Poetin en hun militairen onder druk.

Dat Oekraïne trägt den Drohnenkrieg tief nach Russland – eine ganze Welle von ukrainischen Drohnen attackierte Ziele in Russland. Eine kam bis kurz voor Moskou. Een andere met een Raffinerie in Tuapse. Schon im december werd deze week een bommenwerper op een vliegbasis geraakt. Dieses Mal oorlog die Luftverteidigung besser vorbereitet, dennoch is der Einsatz een grote Erfolg für Kiew – denn auf diese Weise kan nun auch die Ukraine Ziele im Russisch Hinterland angreifen. En dat konsequenzen voor de Russische militairen.

Vermoedelijk was het bij die Angriff die Waffen Westlicher Bauart verwende, sondern alte “Brummer” uit de Sowjetzeit van Typ Tu-141 “Strizh” (“Mauersegler”). De Tu-141 werd Anfang der 1970er as Aufklärungsdrohne ohne Bewaffnung gebaut. Ihre Reichweite damt 1000 kilometer terug. Die Drohne zelf moet nur mäßig zijn gewijzigd. Vermutlich kunnen de verschillende Aufklärungssensoren worden ingevoerd en door een moderne op GPS gebaseerde besturing worden gebruikt.

Um die Sprengladung unterbringen zo konnen, hat man wahrscheinlich den Tank en damit the Reichweite reduziert. Schon kurz nach Beginn des Krieges im März 2022 hatte es einen Vorfall mit diesem Typ gegeben. Eine in der Ukraine begon Drohne kam vom Kurs ab und sturzte nahe Zagreb ab. Nach croatischen Angaben hatte auch sienen Sprengkopf an Bord, der ursprünglich nicht in der Tu-141 verbaut wurde. Van 1979 tot 1989 werden insgesamt nur 141 Stück gebaut. Met über 14 meter is de Tu-141 relatief lang en besitzt met 1000 km/h eine hohe Marschgeschwindigkeit. Trotz des Alters beweegt zichzelf die Tu-141 naar een moderne Drohne. In minder Höhe nähert sie sich ihrem Ziel, dabei wird der Kurs so abgesteckt, dass er Senken follow and so den “Schatten” der Höhen ausnutzt.

Politiek werk



De eigenaardigheden van de oplossing Angriffe is klein. Drohnen tragen nur eine kleine Bombenlast mit sich, wenn man sie mit den Waffen eines Kampfbommenwerpers vergleicht. Hinzu kommt bij Mauersegler die kleine Anzahl der Systeme. Dafür is de grootste politieke bedeutung. Die Bevölkerung der Ukraine, die in U-Bahn-Stationen und Bunkern Schutz vor den Russischen Angriffen zo’n mos, wird es mit Genugtuung aufnehmen, dass dass das eigene Militär nun auch tief in Rusland Zuschlagen kan de sirene losmaken. Ein Treffer in een symbolischen Gebäude wie dem Verteidigungsministerium of dem Kreml hätte eine starke PR-Wirkung, ook als wenn der Schaden klein wäre. Die bedrohung kan worden gebruikt om in Moskau Luftverteidigungssysteme für den Nahbereich auf den Dächern von Regierungsgebäuden platziert sind te zijn.

Overtreding, ob es Kiew gelingt, eigene Waffen großer Reichweite zu bauen. Waffen, sterf de Alliierten nicht liefern wollen. Mit der Tu-141 werkt nu een van de volgende systeemwartels en -omslagen. Grundsätzlich kon Kiew auch versuchen mit “Bordmitteln” Billig-Drohnen wie de iraniërs Modelle of Gar Ballistic Raketen zu bauen. Voor zo één Versuch gäbe es mehrere Vorbilder. Het was de Konzept van een Bündelrakete, dus wie die OTRAG, die der Deutsche Lutz Kayser in Libië is, zal groeien.

Militaire gevolgen



Für das russisch Leger is das eine schwere Lage. Grundsätzlich lassen sich Drohnen abfangen, wie etwa die Luftverteidigung der Ukraine beweist. Maar mit tot 1000 Kilometer Reichweite gibt esviele lohnende Ziele für die Mauersegler en entsprechendviele Anflugrouten. Alle zu schützen is nicht möglich. En jedes Abwehrsystem, welches non im Hinterland stationiert wird, kan de invasiestruppen in der Oekraïne nicht weiter schützen. Die Alliierten haben Kiew bereits zugesagt, Distanzwaffen mit größerer Reichweite zu liefern. Als je niet eens 1000 kilometer van Mauersegler heran bent, aber sie zijn bedrohte Zone auf russischer Seite von derzeit etwa 70 Kilometern auf fast 200 ausdehnen. Die russische Abwehr zal worden overwonnen, als ze Gebiet en zugleich das russische Hinterland schützen soll.