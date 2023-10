Nächsten Abschnitt überspringen Russland attackiert die östliche Stadt Avdiivka

Die russischen Streitkräfte haben ihren Angriff auf den Osten fortgesetzt Ukrainische Stadt Avdiivka aus der Luft und vom Boden aus.

Freitag ist der vierte Tag intensiver Kämpfe in der größten Offensive von Russische Truppen in Monaten.

Die Ukraine sagte, ihre Streitkräfte hätten sich behauptet, aber Vitaliy Barabash, der Leiter der Militärverwaltung von Awdijiwka, sagte, die Stadt werde ständig aus der Luft, mit Artillerie und einer großen Truppenstärke angegriffen.

„Die Kämpfe dauern jetzt schon seit vier Tagen an. Heftig und wirklich ununterbrochen … Sie schießen mit allem, was ihnen zur Verfügung steht“, sagte Barabash in Fernsehkommentaren.

„Es war eine sehr heiße Nacht in Awdijiwka. Es gab mehrere Luftangriffe auf die Stadt selbst … die Angriffe hören Tag und Nacht nicht auf.“

Der Angriff ist einer der wenigen großen Angriffe Moskaus seit Beginn der Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte Anfang Juni.

